Piana



Under 17 femminile: la Polisportiva Volley Capannori vince il derby contro Porcari

martedì, 2 aprile 2019, 09:54

A Capannori, nella sesta giornata del Torneo Under 17 Femminile – Girone C, La Polisportiva Volley Capannori fa suo, tra le mura amiche della palestra dell’Istituto Comprensivo Marco Da Valle, il derby contro la terza forza del girone, il Volley Porcari, con il risultato di 3-1 con i seguenti parziali: 25-23; 22-25, 25-19, 25-12. Impeccabile è stato l’arbitraggio della sig.na Sara Bertolami, al tabellone segnapunti Francesca Marchi. La squadra di casa è scesa in campo con: Luisa Avanzinelli (L), Marta Battisti 2, Francesca Da Valle 10, Marta Doroni 8, Vittoria Favilla 1, Marika Franceschini Marika 3, Irene Lanfri 2, Silvia Lunardi 18, Irene Palmucci 9, Irene Buoni 9, Alessandra Zefi 5; non entrate: Elena Sozzani, Rebecca Lencioni (L).

A fine partita il coach del Volley Capannori Maurizio Gigante (coach Erika Franceschini assente per motivi lavorativi), ha così commentato: “Oggi le nostre ragazze erano partite un pò timorose delle avversare tanto che gli hanno permesso di andare avanti di sette punti per poi riprenderle al 22esimo, superarle e chiudere il set con il minimo vantaggio. Nella seconda frazione, le mie ragazze se pur entrate in campo belle cariche, subivano il gioco del Volley Porcari che contrastava, punto/punto tanto da chiuderlo a loro favore solo nel finale. Nel terzo periodo, dopo aver dettato alcune direttive alle ragazze, aggiustandole in difesa e in ricezione, le stesse, entravano più determinate, vogliose di voler riscattare la sconfitta dell’andata, infatti non lasciavano respirare le avversarie dettando il gioco fin dall’inizio e se pur commettendo qualche piccolissimo errore, lo chiudevano con sei lunghezze di vantaggio. Nel quarto set, le mie atlete, continuavano a dettare il gioco e, con un netto e secco 25 a 12 terminavano la gara, guadagnando così i 3 punti utili per smuovere ulteriormente la classifica. L’intenso lavoro tecnico/tattico svolto durante questo ultimo periodo, sta finalmente cominciato a dare i primi sui frutti, finalmente si è rivisto un bella pallavolo".

Il presidente della Polisportiva Capannori Volley, Luca Fontana, si è detto più che soddisfatto dell’ottimo risultato e del bel gioco espresso dalle ragazze, mentre il pubblico di casa, accorso numeroso, a fine gare ha applaudito le ragazze per l’ottima prestazione.