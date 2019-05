Piana : capannori



12 milioni di euro da parte del Miur per la scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' e per il liceo scientifico 'Majorana'

venerdì, 10 maggio 2019, 15:33

E' ufficiale, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un decreto del Miur, il finanziamento di 12 milioni di euro provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso i mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) del progetto presentato dall'amministrazione Menesini per la realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' e del liceo scientifico 'Majorana' di Capannori situato nello stesso plesso.

L'attuale edificio che ospita le due scuole, risalente ai primi anni Settanta, sarà ricostruito ex novo in tre edifici distinti, uno per la scuola media di secondo grado, uno per il liceo scientifico ed uno per la palestra che sarà interessata da lavori di adeguamento e per la quale saranno realizzati nuovi spogliatoi. Sarà assicurata la continuità dell'attività didattica, poiché le varie parti del vecchio edificio saranno demolite solo dopo la realizzazione dei nuovi edifici.

Sempre per quanto riguarda i finanziamenti Miur sono inoltre in ottima posizione nella graduatoria regionale e presto saranno ammessi a finanziamento, vista la velocità di scorrimento delle graduatorie, altri due progetti presentati dall'amministrazione comunale che interessano il plesso scolastico di via delle Pianacce a Camigliano (il finanziamento richiesto è di 4,5 milioni di euro ) e la scuola dell'infanzia di San Leonardo in Treponzio (il finanziamento richiesto è di 1,5 milioni di euro).

“Siamo davvero molto soddisfatti per l'ottenimento di questo cospicuo finanziamento – afferma l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti – che ci consente di realizzare una sede del tutto nuova, quindi moderna, più bella e funzionale per la scuola media e il liceo scientifico di Capannori. Presto saranno ammessi a finanziamento visto la loro buona posizione nella graduatoria regionale anche i progetti che riguardano la realizzazione di due nuovi poli scolastici, quello di Camigliano con consistenti interventi di miglioramento anche per la viabilità e quello di San Leonardo in Treponzio, innalzando e migliorando non solo la qualità delle strutture scolastiche ma anche rendendo più fruibili per le famiglie i servizi scolastici”.

A Camigliano è prevista la nascita di un vero e proprio polo scolastico: nell'area che già ospita la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, sarà infatti costruita la nuova scuola dell'infanzia. In programma anche la complessiva sistemazione della viabilità di accesso al polo scolastico di via delle Pianacce per renderla più fluida e più sicura. Sarà inoltre costruita una nuova scuola dell'infanzia di San Leonardo in Treponzio che sarà realizzata in un'area più vicina alla scuola secondaria di primo grado ed anche in questo caso si assisterà alla nascita di un polo scolastico unico. L'attuale scuola dell'infanzia avrebbe necessitato di radicali interventi di ristrutturazione per cui l'ente di piazza Aldo Moro ha deciso di costruire un nuovo plesso scolastico che avrà caratteristiche più idonee ed in linea alla normativa vigente in termini di sicurezza strutturale, tecnologia, comfort e risparmio energetico,