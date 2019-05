Piana : capannori



A Capannori una settimana dedicata all’imprenditoria dei giovani

giovedì, 9 maggio 2019, 14:02

La prossima sarà una settimana all’insegna dell’imprenditoria giovanile e dello sviluppo delle idee innovative. A Capannori sono infatti in programma due iniziative promosse dall’amministrazione Menesini con l’obiettivo di favorire la piccola impresa.

Venerdì 17 e sabato 18 maggio al Parco scientifico a Segromigno in Monte è in programma “Idee in circolo. La condivisione delle idee per lo sviluppo sostenibile delle imprese”. L’iniziativa, promossa dal Comune, dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Cooperativa Sociale Odissea è una due-giorni per raccogliere, condividere e coprogettare idee innovative nell’ambito dell’economia circolare. Al termine del percorso saranno selezionate alcune progettualità che potranno usufruire degli spazi del Parco scientifico e di un piccolo budget per la realizzazione. Gli interessati a partecipare possono inviare la propria idea entro il 15 maggio a ideeincircolo@gmail.com, oppure registrarsi direttamente venerdì 17 maggio presso il Parco scientifico.

Il 14 e il 16 e il 21 e il 23 maggio dalle ore 15.30 alle 19.30 all’Ostello “La Salana” a Capannori si terranno le giornate di formazione del progetto europeo Erasmus+ “YouthNest.Crea”. I dodici ragazzi che sono già stati selezionati per il progetto svolgeranno lezioni e attività pratiche in gruppo con tutor. Fra gli argomenti trattati ci saranno un’introduzione sull’imprenditoria e su come far partire un’impresa, capire se stessi, sfide e opportunità. Proprio l’altro ieri (martedì) nella sala consiliare di Capannori si è svolto l’incontro di avvio del progetto, a cui era presente anche l’assessore Miccichè.

“L’amministrazione comunale prosegue la propria azione di stimolo per la creatività e l’imprenditorialità delle ragazze e dei ragazzi – commenta l’assessore all’innovazione tecnologica Lia Miccichè -. Con l’iniziativa ‘Idee in circolo’ intendiamo selezionare idee che sappiano interpretare in chiave innovativa, creativa e intersettoriale l’approccio all’economia circolare. Metteremo a disposizione delle migliori progettualità gli spazi del Parco scientifico affinché i giovani possano avere a disposizione una struttura di alto livello e possano avere opportunità dall’eventuale confronto con le altre realtà presenti. Il progetto Youthnest.crea ha la finalità di sviluppare un ecosistema virtuale e reale di supporto, consulenza, incoraggiamento, formazione, stimolo e opportunità per fare in modo che giovani con idee innovative riescano a sviluppare le stesse anche nel mondo professionale. La particolarità di questa iniziativa a carattere europeo è quella di prevedere un coinvolgimento attivo, oltre che in Italia, all’estero, quindi capace di lasciare una forte esperienza ai giovani che vi partecipano”.

Alle due giornate di “Idee in circolo” possono partecipare cittadini da 16 fino a 35 anni non compiuti, associazioni, scuole, startup e imprese. Per ulteriori informazioni: Facebook “Idee in circolo Capannori”.

Il progetto Youthnest.crea, finanziato dall'agenzia Erasmus+ della Spagna, ha come capofila il Comune di Vedra (Spa). Prevede la creazione di una rete transnazionale e multi-disciplinare composta da esperti di diversi soggetti europei (Concello de Vedra – Lead Partner, Spain; Stichting Business Development Friesland, Netherlands; Comune di Capannori, Italy; Newry and Morne Co-Operative Ltd, United Kingdom; Obec Zemplinske Hamre, Slovakia; and Associação Juvenil de Deão, Portugal).

Per informazioni è possibile contattare il numero 327 6205025.