A Marlia si celebra la Festa della Repubblica

Altri articoli in Piana

sabato, 25 maggio 2019, 12:58

Per promuovere il parco pubblico in via Nuova a Segromigno in Monte come location per i matrimoni e le unioni civili, il comune di Capannori e il Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni" in collaborazione con Confcommercio Lucca organizzano "Mi sposo a Pandora", un expo sposi in programma domenica 9...

sabato, 25 maggio 2019, 11:25

"Una prova scenica autentica e intensa". La performance teatrale "Venuti al Mondo" dei giovani del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Capannori vince la XXI edizione della rassegna nazionale Franco Agostino Teatro Festival di Crema e vola al Piccolo di Milano

venerdì, 24 maggio 2019, 19:07

Sono stati davvero in tanti a dare l'ultimo saluto a padre Silverio Coletti. La messa funebre è stata celebrata dal vescovo Paolo Giulietti al Santuario della Madonnina

venerdì, 24 maggio 2019, 16:44

Alle soglie delle imminenti votazioni di domenica 26 l’appello al voto del candidato a sindaco del centrodestra Salvadore Bartolomei

venerdì, 24 maggio 2019, 15:47

Lo domanda Svolta Comune la lista civica di centrodestra che sostiene Salvadore Bartolomei a sindaco di Capannori

venerdì, 24 maggio 2019, 15:34

Oltre 60 provvedimenti di confisca del veicolo a cui si aggiungono varie sanzioni amministrative, pecuniarie e decurtazione di punti sulla patente. Sono i risultati raggiunti nelle ultime settimane dalla Polizia Municipale di Altopascio nell'ambito dell'attività di controllo e pattugliamento sul territorio