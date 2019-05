A Montecarlo la percentuale più alta in provincia di FdI

Altri articoli in Piana

lunedì, 27 maggio 2019, 18:10

"Gli faccio i complimenti e gli auguro buon lavoro" ha dichiarato il candidato sindaco Salvadore Bartolomei che ha ammesso la sconfitta. È forte la delusione al comitato elettorale del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Svolta Comune). "Saremo in consiglio comunale per fare opposizione" ha detto Bartolomei

lunedì, 27 maggio 2019, 17:54

"Dedico la vittoria alla mia famiglia" ha dichiarato Luca Menesini. I dati lo danno ormai vincitore al primo turno. Il sindaco uscente di Capannori, sostenuto dal centrosinistra (PD, Luca Menesini Sindaco, Sinistra con Capannori, Moderati e Popolari), è arrivato al comitato elettorale in bicicletta e la prima cosa che ha...

lunedì, 27 maggio 2019, 16:00

Con il 72,27 per cento (688 voti) Elisa Anelli ("Proposta per il comune di Villa Basilica") è il nuovo sindaco di Villa Basilica. Gianluca Flosi, "Lega Salvini Premier" ha ottenuto il 27,73 per cento (264 voti)

lunedì, 27 maggio 2019, 15:03

Con 1697 voti su un totale di 2619 votanti, Carrara si aggiudica una vittoria schiacciante sui due avversari uno dei quali, Bassetti, non ha raggiunto il quorum per il consiglio

lunedì, 27 maggio 2019, 14:46

Otto gironi, 24 squadre dilettantistiche e professionistiche provenienti da tutta Italia, due giorni di torneo e un ospite internazionale davvero importante. I pulcini dell'Atletico Madrid saranno infatti per la prima volta ad Altopascio, sabato 1 e domenica 2 giugno, per partecipare alla 5^ edizione del Torneo Internazionale Accademia dello Sport...

lunedì, 27 maggio 2019, 14:45

Ad Arezzo, nel turno decisivo con la partita valida per il girone tra le seconde sfida play-off di Prima Divisione maschile, termina la corsa per la promozione in serie D per il Volley 2P Pantera/Porcari. La squadra lucchese, impegnata nel PalaMecenate, ha ceduto solo al tie-break