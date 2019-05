A Villa Reale riparte la seconda edizione de “Le Rinascenze”

Altri articoli in Piana

venerdì, 10 maggio 2019, 15:01

Umberto Buratti, deputato del Pd e già sindaco di Forte dei Marmi, interviene sulla questione Assi Viari nella provincia di Lucca

venerdì, 10 maggio 2019, 13:11

Il gruppo Svolta Comune interviene sul tema dei valori della famiglia e ribadisce la necessità di attivare politiche a sostegno dei nuclei familiari

giovedì, 9 maggio 2019, 22:16

La questione della sicurezza statica e sismica della scuola elementare Orsi-La Pira approda in consiglio comunale. È stata la stessa maggioranza a chiedere al presidente Francesca De Toffol la convocazione di una seduta straordinaria

giovedì, 9 maggio 2019, 21:30

Duro attacco dell'assessore all'ambiente al candidato del centrodestra. Francesconi sottolinea: "Orgoglioso dell'opposizione che stiamo facendo al progetto"

giovedì, 9 maggio 2019, 21:25

Luciano Fanucchi ex assessore alla cultura, Liano Picchi ex consigliere comunale, Lara Pacini ex consigliere comunale criticano il candidato a sindaco per il centrodestra a Capannori e rispolverano vecchie storie

giovedì, 9 maggio 2019, 14:02

Al Parco scientifico il 17 e il 18 maggio una due-giorni per stimolare idee innovative sull’economia circolare. All’Ostello La Salana la formazione dell’Erasmus+ Youthnest.crea