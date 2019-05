Piana



Ad Altopascio fino a 300 euro di contributo per il pacchetto scuola

giovedì, 9 maggio 2019, 13:30

Fino a 300 euro di contributo per le famiglie altopascesi a basso reddito, che potranno contare sulle agevolazioni del "pacchetto scuola" per acquistare libri e materiale didattico e per utilizzare i servizi scolastici. È aperto il bando per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2019/2020, che prevede contributi economici, erogati dalla Regione Toscana attraverso la Provincia, per i ragazzi iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie o ad un percorso di istruzione e formazione professionale (Iefp) a una scuola secondaria di secondo grado o un'agenzia formativa accreditata. Sarà possibile partecipare al bando fino al prossimo 31 maggio: requisiti necessari sono il reddito Isee del nucleo familiare non superiore a 15mila e 748,78 euro e la residenza dello studente, di età non superiore a 20 anni (da intendersi fino al compimento del 21esimo anno di età) nel comune di Altopascio. L'importo standard regionale del pacchetto scuola è di 300 euro e potrà essere modificato solo nel caso in cui i fondi regionali e statali disponibili non siano sufficienti a coprire totalmente le graduatorie. In questo caso, la differenziazione sarà fatta in base all'Isee della famiglia: 300 euro (100 per cento importo standard) per le fasce di reddito Isee fino a 7mila euro; 240 euro (80 per cento importo standard) per le fasce di reddito Isee da 7000mila e zero-uno euro a 10mila euro; 180 euro (60 per cento importo standard) per le fasce di reddito Isee da 10mila e zero uno euro, a 15mila e 749 euro. Per poter partecipare al bando, dovrà essere presentata la domanda di ammissione diretta al sindaco di Altopascio, con allegata la copia del documento di identità e del codice fiscale del dichiarante.

Il bando è reperibile sul sito del comune al seguente indirizzo: www.comune.altopascio.lu.it/pa/pacchetto-scuola-anno-2019-2020/

Informazioni possono inoltre essere richieste al comune di Altopascio – Ufficio Scuola/Sociale/Sport/Casa (tel 0583/216353-216907, e-mail serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it).