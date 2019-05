Piana



Ad Artè il concerto del gruppo "Le Orme"

sabato, 4 maggio 2019, 10:18

Cinquant'anni di successi, un nuovo disco e un sound unico. Il grande gruppo rock progressive italiano 'Le Orme'torna sulle scene con un disco e un tour, che fa tappa ad Artè a Capannori mercoledì 8 maggio alle 21.30 nell'ambito della Stagione Artistica promossa dal comune.



I grandi successi ma anche i due inediti del nuovo lavoro, "Sulle ali di un sogno", un vero e proprio viaggio musicale attraverso alcune delle più belle canzoni della storica band, rivisitate e arricchite da importanti collaborazioni, tra cui quella con Francesca Michielin (voce in "Gioco Di Bimba"), l'ex King Crimson David Cross (che suona il violino in ben sei brani) e il tenore finlandese Eero Lasorla. All'interno dell'album sono presenti anche due tracce inedite: "La danza di primavera" e "Un altro cielo".



Le Orme nascono nel 1966 a Marghera, ma è nel 1968 che arrivano al primo successo discografico "Senti l'estate che torna", dopo l'ingresso di Michi Dei Rossi e successivamente di Tony Pagliuca, provenienti dal disciolto gruppo degli HOPOPI. Della loro lunga e prolifica carriera si ricordano due dischi d'oro, un premio della critica discografica, un tour in Inghilterra, Germania e Nord Europa, vari tour nord e sudamericani, due tour in Giappone, la collaborazione con Peter Hammill, le registrazioni nelle sale di incisione di Los Angeles, Londra, Parigi e la realizzazione del primo disco live italiano. La loro discografia si compone di 24 Album, diversi singoli e una serie infinita di compilation che hanno garantito alla band un posto fisso nelle vette delle classifiche discografiche per molti anni.



Costo del biglietto 17 euro. Per informazioni e prenotazioni tel.392.3409380



Prevendita: www.vivaticket.it