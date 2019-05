Piana : capannori



Addio a padre Silverio, religioso fuori dagli schemi

mercoledì, 22 maggio 2019, 11:16

È forte il lutto al Santuario della Madonnina a Lunata (Capannori) per la scomparsa del noto religioso padre Silverio Coletti, appartenente all'ordine dei carmelitani scalzi.



Padre Silverio è morto stanotte all'età di quasi 85 anni, dopo una lunga malattia. La sua ultima uscita pubblica era stata in occasione dell'ingresso del vescovo Paolo. Il funerale si terrà venerdì 24 maggio alle 16 al Santuario, dove giovedì sera alle 21 si terrà una veglia di preghiera. Numerosi i messaggi di cordoglio per il religioso, tra cui quello del sindaco Luca Menesini.



"Una perdita significativa per la nostra comunità: un uomo che con la sua vita ha testimoniato i nostri valori, in particolare con la sua grande attenzione ai giovani e ai bisogni delle persone" ha scritto il primo cittadino.



Padre Silverio era molto noto in lucchesia. Era stato insegnante di religione e per molti anni le sue messe al Santuario sono state trasmesse dalle emittenti locali. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un religioso fuori dagli schemi che ha fatto molto del bene, soprattutto ai giovani, specialmente quelli più fragili e problematici. Pur di avvicinarli non aveva esitato, in passato, ad andare a cercarli nelle discoteche, quando queste erano ancora viste come luoghi di peccato.



Padre Silverio ha tenuto per molti anni al santuario un corso biblico molto frequentato. Aveva fondato il movimento religioso socio-culturale "La Parasceve" per svolgere attività di volontariato nel settore audio-video, fornendo una formazione tecnico-professionale ai giovani. Il religioso era inoltre direttore responsabile di Dì Lucca tv.

E.B.