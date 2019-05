Piana



Al via i lavori sull’acquedotto a San Ginese, sostituzione di 700 metri di condotta con un investimento di 290 mila euro

venerdì, 3 maggio 2019, 15:12

Inizieranno la prossima settimana i lavori di Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, per la sostituzione della condotta idrica in via di San Ginese, a San Ginese. Un intervento fondamentale nell’ottica del costante miglioramento del servizio - sia in termini di qualità che di continuità - che segue quello già realizzato nel 2018, quando nella stessa via di San Ginese fu risanato il tratto di tubazione lungo oltre 750 metri compreso tra le vie dei Centoni e della Francese e il ponte sul rio.

Nel frattempo, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Capannori, il gestore idrico aveva anche programmato la sostituzione di ulteriori 700 metri di condotta idrica nel tratto successivo a quello già oggetto dei lavori nei mesi scorsi, vale a dire nella parte di strada che va dall’intersezione con le vie dei Centoni e della Francese fino al parcheggio in prossimità della scuola. Alla fine dei lavori, la nuova condotta sarà collegata alla tubazione già ammodernata.

Questo secondo intervento comporta un investimento di circa 290mila euro. Nelle settimane scorse sono terminate le pratiche necessarie all’inizio delle attività (assegnazione dei lavori all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera della nuova condotta, etc.), ora le operazioni sono pronte a entrare nel vivo. Grazie a questo intervento, in futuro sarà possibile ottenere una drastica riduzione del numero di guasti.

“Con questo importante intervento si va a completare il miglioramento della rete dell'acquedotto nella frazione di San Ginese con conseguenti benefici per il servizio idrico sia in termini di qualità che di continuità- afferma l'assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. In questo modo vengono risolti alcuni disagi dovuti alla vetustà delle tubazioni e i residenti della zona potranno usufruire di un servizio più moderno ed efficiente”.

Per consentire lo svolgimento dei lavori a partire da lunedì prossimo Via di San Ginese sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra l'intersezione con via della Francese fino alla scuola primaria di San Ginese. Salvo imprevisti tecnici o condizioni meteo sfavorevoli, i lavori - compreso il rifacimento degli allacci privati presso le utenze - dovrebbero terminare entro il mese di settembre. Poi, nei mesi successivi, saranno garantite anche le operazioni di ripristino del manto stradale.