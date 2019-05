Piana



Alfani: "Parcheggi e viabilità, concretezza e non solo proclami!"

lunedì, 20 maggio 2019, 16:12

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento della candidata a sindaco Simona Alfani (Amiamo Montecarlo) sulla situazione dei parcheggi.

"La necessità di aree di parcheggio rappresenta da sempre uno dei punti nevralgici di Montecarlo, che puntualmente torna in evidenza con l'arrivo della bella stagione e ancor più in campagna elettorale - scrive la candidata -. Fra le notizie di questi giorni spicca un titolone dell'amministrazione uscente che annuncia di essere in procinto di costruire un megaparcheggio al "campone". Considerando che il bando di gara per le offerte si chiude il 3 giugno e nella migliore delle ipotesi serve quasi un mese per arrivare alla firma del contratto, la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima di inizio luglio. Mettiamoci poi i 90 giorni necessari per i lavori e arriviamo a inizio ottobre. Logica conseguenza: il "Campone" resterà chiuso per tutta l'estate, compresa la festa di settembre. Per consentire il parcheggio a cittadini e turisti dell'estate 2019 auguriamoci che anche stavolta sia il solito annuncio enfatico a cui non seguono fatti concreti".

"Noi di Amiamo Montecarlo preferiamo principalmente buon senso e progettazione adeguata degli interventi. Per noi risulta innanzitutto fondamentale individuare fin da subito aree per la realizzazione di parcheggi per i residenti del centro storico e rivedere le regole per accesso e circolazione in via Roma. In un secondo momento poi sarà possibile risistemare anche il "Campone". Intendiamo inoltre revisionare l'area di sosta (entrata ed uscita) per facilitare l'accesso degli alunni ai plessi di San Giuseppe. Nel lungo periodo poi, riteniamo importante prevedere una nuova viabilità di accesso alla frazione di S. Giuseppe, che elimini le criticità attuali e consenta una maggiore vivibilità del centro del paese ed una migliore fruibilità delle sue attività e dei suoi servizi".

"Riteniamo importante la realizzazione di un parcheggio adatto anche per la sosta dei camper dotato di autonome colonnine di fornitura energetica ecosostenibili, che potrà essere collocato alla Fornace o nel "campone" stesso, dopo attenta valutazione. Collaborando con le aziende fornitrici di energia potremmo anche prevedere punti di ricarica per veicoli elettrici e ibridi. Dall'osservazione sistematica del territorio e dall'ascolto dei cittadini sono emerse criticità riguardo alla situazione viaria che in alcuni casi hanno provocato anche pericolosi incidenti. E' necessario provvedere in maniera regolare alla manutenzione ordinaria dell'intera rete stradale di competenza comunale, destinandovi una parte cospicua delle entrate in bilancio da sanzioni ed infrazioni".

"È necessario inoltre cercare la collaborazione con enti superiori e limitrofi per i loro interventi di competenza. Intendiamo rimodulare la viabilità nelle zone periferiche dove i cittadini hanno lamentato disagi e criticità: come in via Poltroniera, Poggio Baldino, via Traversa Marginone, zona di Micheloni e Turchetto, zona di S. Piero (soprattutto vicino alla vetreria), zona circostante la frazione di San Salvatore (via Colmata, via Anguillara, via Ponte in Canneto). Nelle zone confinanti con i Comuni di Altopascio e Pescia intendiamo cercare una collaborazione per progettare interventi migliorativi. Dobbiamo e possiamo essere credibili, concreti ed affidabili!"