Piana



"Altoparlanti su mezzi mobili per fare propaganda: il comitato Menesini viola la legge 130/1975"

martedì, 21 maggio 2019, 18:46

di giulia del chiaro

“Per opporci al progetto di Anas sosteniamo l’unico candidato che ha detto no con chiarezza e ha offerto proposte alternative a quel progetto: Luca Menesini”. Sembrerebbe una delle tante frasi recitate in periodo di campagna elettorale se non fosse che queste parole, provenienti dall’altoparlante di una macchina in transito questa mattina su Viale Europa a Lammari, si scontrino con la legge 130 del 24 aprile 1975 che stabilisce regole chiare per questa forma di propaganda elettorale.

Un fatto, quello di stamani, che ha attirato l’attenzione di alcuni membri del comitato di Bartolomei sindaco che, dopo aver registrato lo slogan, hanno segnalato la questione ai vigili urbani sottoponendo loro la registrazione ed invitandoli a verificare.

“La propaganda fonica è una delle tante modalità per fare campagna elettorale – ha spiegato un rappresentante del comitato Bartolomei – ma ci sono alcune regole semplici da seguire: l’altoparlante dalle auto in transito può, per legge, essere utilizzato al solo fine di invitare la cittadinanza ad un comizio o ad un incontro”.

A dirlo è, infatti, proprio la legge numero 130 del 24 aprile 1975 che, all’articolo 7 recita: “…durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale”. Occorreva, in definitiva, che il sostenitore di Menesini, che ha commesso la violazione, si limitasse a porgere agli abitanti l’invito fatto, invece, solo alla fine di un lungo discorso elettorale: “Stasera lo potremo incontrare presso il bar Masini dalle 18 per un aperitivo”.

Una violazione, quindi, che non è passata inosservata e che è stata consegnata, con prove annesse, alle autorità che, accolta la richiesta stanno effettuando opportuni riscontri.