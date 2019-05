Piana



Assi viari, Bartolomei non ha dubbi: "Menesini irrilevante anche nel suo partito, se non esce dal Pd vuol dire che appoggia il progetto"

martedì, 7 maggio 2019, 21:34

"Clamoroso! Capannori è il primo Comune d'Italia che anticipa l'esito delle elezioni amministrative. Menesini ha perso. Così ha deciso il suo partito, decidendo che il progetto degli assi viari si farà e non tenendo in nessuna considerazione il sindaco che è anche presidente della Provincia", dichiara Salvadore Bartolomei, candidato sindaco del Centrodestra. "Nel giro di due ore prima il sindaco di Capannori fa un comunicato in cui insegna come difendersi dagli assi viari, e poi la Regione lo smentisce e dà il via a quel progetto". "Regione guidata dal Partito democratico che in ogni modo, in questi due mesi, il sindaco uscente ha occultato e nascosto per vergogna e che, con la decisione sugli assi viari, ha scaricato Menesini. Quel Partito tanto Democratico rimasto indifferente alla voce del suo presidente della provincia e sindaco del comune più importante della Lucchesia".

"Se il Pd crede che questo progetto sugli assi sia una panacea per Lucca e il suo territorio, abbia almeno il coraggio e la serietà di porsi in modo leale di fronte agli elettori. Perché non è tollerabile che lo stesso partito porti avanti un progetto e un suo sindaco abbia un'altra posizione. Questa commedia a danno dei cittadini di Capannori deve finire. Abbia il coraggio di uscire dal Partito. Se non esce, vuol dire che è d'accordo con la linea del partito che sostiene questo progetto". "Le modifiche di Menesini non sono attuabili. Le richieste e le osservazioni di Capannori saranno rispedite al mittente – aggiunge Bartolomei -. Invece qui si fa finta di difendere l'indifendibile".

"Menesini ci dica la verità, una volta per tutte. A che gioco sta giocando col suo partito? Finge di scornarsi per riabilitarsi agli occhi dei Capannoresi indignati dal Pd, oppure semplicemente non conta nulla neanche nel Pd? Si ostina a mentire ai cittadini, a fare il supereroe? La sua irrilevanza politica si trasmette sul nostro territorio: Capannori è irrilevante per il Pd".

"Noi non possiamo più consentire che il nostro territorio sia usato come bacino di voti dal centrosinistra e continui a ricevere uno schiaffo dopo l'altro – conclude Bartolomei -. Il Centrodestra è l'unica alternativa per salvare Capannori dall'inadeguatezza dei suoi rappresentanti".