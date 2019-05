Piana



Assi viari, Bartolomei: "Solo menzogne e finte promesse dal sindaco rimasto solo"

giovedì, 9 maggio 2019, 12:57

"Adesso basta! È inaccettabile che un sindaco continui a prendere in giro gli abitanti del comune che ha amministrato finora", dichiara Salvadore Bartolomei a proposito delle recenti dichiarazioni sulla questione assi viari fatte dal sindaco uscente, Luca Menesini, e riportate sulla stampa. "Da mesi mettiamo in guardia i capannoresi e lo ribadiamo in ogni occasione: quella intorno agli assi viari è una grande commedia. Il progetto non è modificabile, il sindaco bleffa e prende tempo per arrivare alle elezioni del 26 maggio. Sappiamo benissimo tutti che le osservazioni di cui parla Menesini saranno rispedite al mittente e che sugli assi viari non saranno modificati nel loro originale impianto".

"Con questa finta opposizione al progetto, Menesini fa l'uomo solo al comando. In effetti – continua Bartolomei – è rimasto solo. Il suo partito, il Pd, non lo prende in considerazione e la maggioranza dei capannoresi è con il Centrodestra". "Vogliamo mettere in guardia quei capannoresi che, con ingenuità, ancora credono alle promesse di Menesini : vi siete chiesti come mai non straccia la tessera del Pd, che a tutti i livelli sostiene e propone il progetto degli assi viari contro il quale il vostro sindaco è l'unico a opporsi? Com'è possibile che un candidato Sindaco si faccia dare il simbolo da Roma da un partito con cui è palesemente in contrasto ? La risposta è una e molto semplice: diversificare la strategia, intercettare la protesta giustamente montata sul territorio salvo poi una volta terminate le elezioni subire le decisioni del suo partito".

E infine: "Per noi il progetto di Anas non va modificato, ma direttamente riprogettato. Noi abbiamo il coraggio di dirlo e avremo la forza di farlo".