Bartolomei: "Auguri a Menesini. Ora opposizione senza sconti"

lunedì, 27 maggio 2019, 18:10

di eliseo biancalana

"Gli faccio i complimenti e gli auguro buon lavoro" ha dichiarato il candidato sindaco Salvadore Bartolomei che ha ammesso la sconfitta. È forte la delusione al comitato elettorale del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Svolta Comune). "Saremo in consiglio comunale per fare opposizione" ha detto Bartolomei.

Bartolomei ha già mandato al vincitore un messaggio per congratularsi. "Quando abbiamo cominciato l'abbiamo fatto consapevoli delle difficoltà che c'erano. Noi partivamo quasi da zero, dall'altra parte c'era una macchina di consenso consolidata" ha detto il candidato del centrodestra. Il dato delle comunali è stato totalmente diverso da quello delle europee. "Per i dati che ho visto è una tendenza in tutta la provincia, non ho visto Massarosa" ha commentato Bartolomei. "È una questione anche di radicamento sul territorio e di forza delle liste" ha proseguito, ammettendo che il centrodestra è forse partito tardi. "Non è facile fare in tre mesi il lavoro di cinque anni. La Lega ha preso il 40 per cento ma a Capannori ha poco radicamento territoriale" ha osservato.

Bartolomei ha comunque sostenuto che dalle elezioni esce una classe dirigente di centrodestra rinnovata. "È dall'opposizione che si inizia a costruire le basi. Per quel che mi riguarda sarà un'opposizione senza sconti" ha detto il candidato.