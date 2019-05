Piana



Bartolomei sugli assi viari: “Necessari, ma non in questo modo. Il progetto di Anas? da stracciare e fare da capo”

sabato, 11 maggio 2019, 15:15

di giulia del chiaro

“Indispensabile fare chiarezza sulla nostra posizione riguardo il progetto degli assi viari così come presentato da Anas”. È in questo modo che il candidato sindaco, Salvadore Bartolomei, ha aperto la conferenza stampa, di questa mattina, indetta proprio con lo scopo di ribadire la posizione del centrodestra riguardo al progetto dell’asse nord sud.

“No al progetto così come presentato da Anas” si legge, infatti, sul programma elettorale perché – come dichiarato dal candidato stesso – il centrodestra ha sempre appoggiato la necessità di costruire degli assi che risolvessero il problema di Viale Europa e della viabilità nei punti in cui è vicina al collasso. “Non siamo contro la costruzione di nuove strade – ha ricordato Bartolomei – ma vogliamo strade che siano funzionali per Capannori ed i suoi cittadini”. Un progetto, quello degli assi presentato solo poche settimane fa, a cui il centrodestra si dichiara contrario per la mancanza di qualità di un piano che, vecchio e calato dall’alto, non solo non risolverebbe le problematiche esistenti, ma ne andrebbe a creare di nuove spaccando in due il territorio, arrecando danno economico e salutare agli abitanti, all’ambiente ed al paesaggio.

La non modificabilità del progetto è un altro aspetto che, secondo Bartolomei, non dovrebbe essere sottovalutato: “il sindaco uscente crea aspettative ed illusioni che non potranno essere realizzate – ha spiegato – perché non abbiamo a che fare con un progetto migliorabile, ma con un piano che deve essere stracciato e costruito da capo con un’altra filosofia che non si limiti a ridurre i tempi di percorrenza, ma che salvaguardi il territorio con un impatto ambientale e paesaggistico minimo. Requisito che, prima di vedere il progetto, credevamo sarebbe stato perseguito”.

E – sulla questione assi viari ha concluso – “importante che i nostri avversari comprendano come il tema non debba essere strumentalizzato e come la posizione a riguardo non debba diventare oggetto di una competizione che finirebbe con il tralasciare il fine ultimo della tutela dei cittadini e del territorio”.

Il progetto Anas – secondo il centrodestra – porta la firma del partito democratico e da lì un duro attacco, sferrato da Bartolomei, al sindaco uscente: “è impensabile che Menesini continui a farsi paladino del no-assi continuando a rimanere legato al partito che ha voluto, e vuole, fortemente il progetto. Occorrerebbe che, per riacquistare un minimo di credibilità, prenda le distanze dal partito a cui è iscritto e che lo sostiene – e ha proseguito – chiediamo lealtà e che, sul tema, si smetta di ingannare i cittadini”.

Un “no” fermo è, inoltre, quello ribadito da Bartolomei, anche al progetto della Bretellina di Tassignano che, dividendo Tassignano e Santa Margherita e utilizzando via del Rogio per giungere al Frizzone, comporterebbe una inutile cementificazione del territorio: “una scelta sconsiderata dell’amministrazione uscente per costruire una strada di un chilometro – ha detto – che comporterebbe solo traffico nuovo ed un impatto ambientale e sociale notevole”.

Bartolomei ha proseguito poi ribadendo come non si sia mai pensato all’unica cosa intelligente da fare e che il centrodestra ha posto come uno dei punti salienti del suo programma: un progetto a costo zero che comporterebbe l’utilizzo del tratto autostradale Lucca-Capannori come alternativa alla costruzione di un asse est-ovest: “basterebbe fare una prova, sperimentare questa possibilità verificandone benefici sulla viabilità e sul territorio senza deturpare l’ambiente e senza sviluppare progetti faraonici, inutili e costosi in termini ambientali e sociali”.

Favorevole, invece, sempre in termini di viabilità, al raddoppio ferroviario, ai sottopassi ed alla riapertura di un nuovo tavolo con Ferrovie dello Stato per rivedere e ridiscutere alcuni tratti critici della ferrovia, la possibilità di un parziale mantenimento del binario singolo ed il ricorso ad espropri che vadano a totale vantaggio dei cittadini.