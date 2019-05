Piana : capannori



Benigni (Lega): "Anche a Guamo, Vorno e Badia le asfaltature elettorali di Menesini"

martedì, 21 maggio 2019, 08:51

"Finalmente anche Guamo, Vorno, e Badia di Cantignano possono godere delle asfaltature elettorali. Gli abitanti delle tre frazioni da anni aspettavano che l'amministrazione si accorgesse dello stato pietoso delle nostre strade", denuncia Ilaria Benigni, candidata al consiglio comunale nella lista della Lega.



"Lo zelo di Menesini e della sua giunta nell'essere rinconfermati alla guida del nostro comune tocca vette imbarazzanti - prosegue Benigni e aggiunge -: sono persino arrivati a far mettere lo stabilizzante sulla strada sterrata che circonda il Palazzaccio di Badia dopo che per anni le famiglie che ci vivono inoltravano richieste al comune. Una strada che è di passaggio solo per una decina di persone! Tutto questo per raccattare una manciata di voti".



E ancora: "Ieri, a una settimana dalle elezioni, per la prima volta in cinque anni si sono visti mezzi e operai anche sulla provinciale per riasfaltare. Tutto questo - conclude Benigni - non solo ha del grottesco ma è irritante per tutti noi residenti di queste frazioni perché ci dà la misura della ipocrisia del sindaco uscente e del fatto che consideri i Capannoresi in quanto elettori ogni cinque anni e non in quanto cittadini che meritano di avere strade dignitose per 365 giorni all'anno".