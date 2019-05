Piana



Boschi (CasaPound) a Confcommercio per presentare le proprie proposte su commerci e turismo

lunedì, 6 maggio 2019, 09:37

Daniele Boschi candidato sindaco di CasaPound Italia illustrerà le proprie proposte politiche su commercio e turismo questa sera alle ore 21.00 presso la sede di Confcommercio in Via della Madonnina a Lunata.



"Sarà l'occasione per approfondire i punti inseriti nel programma per Capannori - scrive Boschi - e rilanciare un tessuto economico dalle potenzialità non sfruttate. Invito tutti gli operatori del settore a partecipare".