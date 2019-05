Boschi (CasaPound): "Aeroporto di Capannori esempio dello spreco dei soldi fatti dal Comune"

Altri articoli in Piana

domenica, 19 maggio 2019, 13:58

Capannori, Città dei Bambini. Questo è uno dei progetti che stanno più a cuore a Tommaso Bartoli, candidato al consiglio comunale nella lista della Lega, che espone il suo pensiero

domenica, 19 maggio 2019, 10:26

La candidata a sindaco di Montecarlo, Simona Alfani (Amiamo Montecarlo), intervene con una nota in merito ai temi della sicurezza e della legalità

sabato, 18 maggio 2019, 17:39

Installate le telecamere in via di Carraia per liberare dal traffico di attraversamento dei Tir i centri abitati di Carraia, Parezzana e Toringo

sabato, 18 maggio 2019, 17:31

Si è volta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova sala ambulatoriale e dei rinnovati locali della ex scuola di San Salvatore a Montecarlo di Lucca

sabato, 18 maggio 2019, 17:13

"A Capannori ancora un caso di soldi pubblici spesi male. Ci riferiamo ai 223 mila euro spesi per i lavori di rifacimento degli spogliatoi dello stadio di Marlia, come segnalatomi dai genitori di alcuni calciatori"

sabato, 18 maggio 2019, 13:17

Nel giorno della manifestazione del comitato per la viabilità e la salvaguardia del territorio contro gli assi viari e la bretellina, i consiglieri uscenti del centrodestra Mauro Celli, Giovanni Marchi, Giada Martinelli, Anthony Masini e Daniele Lazzareschi hanno indetto una conferenza stampa per rispondere a delle recenti affermazioni del sindaco...