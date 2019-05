Piana



Boschi (CasaPound): "Allo stadio di Marlia troppi soldi e spesi male"

sabato, 18 maggio 2019, 17:13

"A Capannori ancora un caso di soldi pubblici spesi male. Ci riferiamo ai 223 mila euro spesi per i lavori di rifacimento degli spogliatoi dello stadio di Marlia, come segnalatomi dai genitori di alcuni calciatori. Una somma per la quale vorremmo poter conoscere il capitolato dei lavori, perché ci sembra troppo ingente per quanto è stato realizzato".

"Però, una cosa è certa - continua Boschi - sono in parte soldi buttati via. Non si è provveduto, ad esempio, a ristrutturare la copertura dell'edificio, e così ci piove dentro. Infatti si formano ancora importanti infiltrazioni dal tetto sulle nuove piastrelle e sui muri appena imbiancati. Non si capisce poi perché alcuni infissi siano stati sostituiti ed altri insistenti nello stesso ambiente invece no".

"Ma soprattutto - insiste Boschi - è inutile l'impianto di rilevazione fumi negli spogliatoi, che viene disattivato perché confonde il vapore per fumo. Ragione per cui, i sensori ottici, sono stati smontati e la centralina è stata spenta. L'impianto quindi è stato installato in luogo inadatto, mentre il Comune avrebbe fatto meglio a montarlo in altre strutture dove ce ne sarebbe ben più bisogno".

"Così il Comune di Capannori è riuscito a scontentare tutti - conclude Boschi - perché usa i soldi spesi a Marlia come scusa per non dare contributi ad altre società sportive. Però quei soldi non sono stati spesi bene, e ne servono ancora 70mila per completare quanto necessario. Ecco un altro esempio di come sono stati spesi male i soldi dei contribuenti".