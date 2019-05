Piana



Boschi (CasaPound): "Difendiamo il commercio di Capannori con un marchio di qualità. Rilanciamo il Polo tecnologico"

martedì, 7 maggio 2019, 12:47

All'indomani dell'incontro del candidato di CasaPound Italia con Confcommercio, Daniele Boschi rende pubblica una delle proposte presentate. "Le aziende del territorio capannorese devono essere protette - ha continuato Boschi - e lo si può fare attraverso un marchio di qualità da sviluppare a livello locale. Nel Polo tecnologico di Segromigno, oggi sotto utilizzato, propongo di installare un Centro di servizi e ricerca che possa non solo sviluppare la certificazione di qualità per i prodotti capannoresi, ma anche assistere le imprese su altri punti di vista, come l'applicazione delle norme tecniche o l'analisi su materiali e prodotti".



"Abbiamo infatti un Polo tecnologico a Segromigno in Monte che è un potenziale inespresso - specifica Boschi - e che potrebbe benissimo diventare un vero e proprio Centro di sviluppo di servizi e ricerche specializzati nella sperimentazione e nel controllo di qualità applicato a industria, commercio e artigianato. In particolar modo esso dovrà svolgere attività di prove, analisi e studi su materiali, prodotti e servizi; favorire la diffusione, l'uso e la comprensione delle normative tecniche nonché dei disciplinari utili alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi locali"

"Dovrà quindi operare per la Certificazione di sistemi di qualità su prodotti e servizi in conformità a quanto prescritto dalle norme, volontarie o cogenti, ma anche in conformità dei protocolli e dei regolamenti comunali. Potrà così rilasciare, a seguito delle conformità riscontrate, un marchio di qualità che valorizzi, distingua e apporti benefici di natura fiscale, ai prodotti o ai sistemi di gestione di tutte le attività ubicate sul territorio comunale".



"Utenti di questi servizi - conclude Boschi - saranno sia piccole aziende del settore calzaturiero, agro alimentare, alberghiero, della ristorazione e dei trasporti, per le quali mal si giustificano gli ingenti investimenti in personale e attrezzature che si rendono indispensabili per effettuare in proprio queste attività; sia grandi aziende del settore cartario, cartotecnico, e metalmeccanico che non hanno convenienza a distogliere risorse per attività collaterali".