Boschi (CasaPound): "Lavori alla frana di Marlia a 20 giorni dalle elezioni: è una presa in giro"

venerdì, 10 maggio 2019, 16:38

"Sono anni che ha ceduto l'argine del rio Nocella in via del Giardinetto a Marlia, e dopo promesse disattese finalmente partono i lavori. Ma guarda caso a 20 giorni dalle elezioni", scrive il candidato sindaco Daniele Boschi (CasaPound Italia).

"Per adesso, a dire il vero, c'è solo una piccola ruspa e il cartello. E ovviamente gli annunci da campagna elettorale dell'amministrazione uscente. I lavori finiranno fra quattro mesi, quindi è presumibile che fino alle elezioni verrà fatto poco o niente. Toccherà quindi alla prossima amministrazione occuparsene e Menesini appunto vuol dare a intendere che senza di lui non si finiranno".

"Sarebbe stato più serio iniziare dopo il voto o almeno senza tanti annunci - continua Boschi - visto che la frana è lì da anni e che Menesini aveva promesso di sistemarla entro il 2018, senza però fare nulla. Siamo davanti invece all'ennesimo colpo ad effetto della campagna elettorale del centrosinistra, che utilizza le casse comunali per farsi propaganda. Menesini ha lasciato a stecchetto Capannori per quattro anni, per poi fare di tutto e di più prima delle elezioni, dalla piazza Moro alle strade, dalle rotonde ai servizi al cittadino. Una bella presa in giro".