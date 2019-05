Piana



Boschi (CasaPound): "Necessario istituire una mensa comunale per i poveri"

domenica, 12 maggio 2019, 16:29

Nell'ottica di ridurre gli sprechi economici e finanziari, ma soprattutto per rispondere ad una delle primarie esigenze alimentari delle fasce più povere della cittadinanza capannorese, Daniele Boschi - candidato sindaco per CasaPound alle elezioni del 26 maggio - propone nel suo programma elettorale l'istituzione di un servizio Mensa Comunale che possa offrire pasti a prezzi modici o addirittura gratuitamente per i più poveri.

Altra finalità importante di questo servizio è il recupero del cibo intonso non consumato nelle mense scolastiche. "Chiedo che cosa ne è stato del progetto "Moltiplicare pane e pesci va a scuola"- precisa Daniele Boschi – un progetto che nel 2012 riuscì, a detta dell'allora giunta Del Ghingaro, a recuperare circa 15 mila porzioni di cibo. Di quel progetto non se ne ha più notizia o alcuna traccia nei media. Non compare nemmeno nel cosiddetto "Patto sul cibo" siglato tra Comune di Capannori e genitori per migliorare il servizio mense scolastiche".

"Chiedo dunque che fine fanno i pasti ancora integri non consumati dagli alunni nelle mense scolastiche. Sono questi pasti prodotti in quantità commisurate alla reale domanda? Oppure ancora oggi se ne registrano sensibili esuberi per i quali non si sa che fine fanno? Il che, tradotto, sarebbero sprechi di cibo e di soldi".

"La proposta di CasaPound è quella di ripristinare un'attenta indagine sulla reale domanda di pasti nelle scuole, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato e dei futuribili provvedimenti legislativi sulla disciplina del "Diritto all'autorefezione", per avere piena contezza di quelli che ancora integri ritornano dalle mense comunali e quindi destinarli ad un servizio di mensa serale gratuita per le fasce di popolazione meno abbiente residente sul territorio di Capannori".