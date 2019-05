Piana : porcari



Braccini (Fiom): "Snaitech, nessuna convocazione dal ministero"

mercoledì, 8 maggio 2019, 10:53

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech, torna ad intervenire in merito alla vicenda riguardante l'azienda che ha una filiale anche a Porcari.



"Non abbiamo ricevuto nessuna convocazione dal Ministero dello sviluppo economico riguardo l’azienda Snaitech - esordisce -. Nonostante le rassicurazioni ricevute dal “Governo del cambiamento” riguardo una specifica attenzione a seguito dell’acquisizione da parte di Playtech, non vi è stato nessun interesse. Il decreto Dignità doveva porre un freno alle delocalizzazioni produttive delle imprese".



"Nel caso Snaitech - incalza - siamo oltre, a seguito del passaggio societario hanno abbandonato la borsa di Milano per passare a quella di Londra e non è escluso che venga spostato il baricentro aziendale all’estero. Non vi è l’ombra di un benché minimo piano industriale, mentre il Governo, proprio a garanzia della salvaguardia delle sedi nazionali, avrebbe il dovere di aprire un tavolo e definire garanzie sugli sviluppi futuri organizzativi aziendali. Playtech è uno dei principali attori a livello mondiale nella realizzazione e fornitura dedicate al gioco, ed il Governo ha piena titolarità ad intervenire poiché il settore risente di concessioni pubbliche".



"Insistiamo - conclude - nel chiedere conto di questa operazione societaria che non ci ha mai convinto e di capire quali sono le missioni future delle sedi operative in Italia. “Il Governo del cambiamento” doveva fare una crociata contro il gioco d’azzardo e l’azzardopatia, invece probabilmente contano più le entrate fiscali derivanti dal settore ed il lasciar mano libera alle imprese che continuano a fare profitti anche a scapito di costi sociali altissimi a carico della collettività".