Capannori, Città dei Bambini. Bartoli (Lega): ”Coltivare i cittadini di domani”

domenica, 19 maggio 2019, 13:58

Capannori, Città dei Bambini. Questo è uno dei progetti che stanno più a cuore a Tommaso Bartoli, candidato al consiglio comunale nella lista della Lega, che espone il suo pensiero:

"Capannori deve diventare una meta per le famiglie italiane, in cui trascorrere del tempo, acculturarsi e divertirsi, ove trasferire la residenza, fare shopping, avviare la propria attività lavorativa, fare figli e crescerli in un territorio la cui amministrazione di centrodestra li porrà al centro delle scelte".

Continua Bartoli:"Capannori Città dei Bambini è un progetto a lungo termine le cui basi vanno gettate oggi, affinché i nostri figli e nipoti respirino aria buona, abbiano cura dell'ambiente e possano muoversi in sicurezza, siano parte attiva nelle scelte dell'amministrazione diventando, un domani, cittadini adulti con una consapevolezza diversa e migliore."

"Nel breve termine, invece, ogni frazione verrà dotata di un giardino con giochi, spazi dedicati ai genitori con neonati in passeggino e l'installazione di giochi idonei ai bambini disabili; dove questo fosse già presente, saranno avviate migliorie.

E' prevista, inoltre, l'apertura di una Ludoteca al Polo Tecnologico di Segromigno e l'erogazione di un Bonus Mamma dal valore di 1.000€. Infine sarà posta allo studio la valutazione di importanti opportunità per la creazione di posti di lavoro legati al mondo dei bambini, che potranno vedere la luce solo se Bartolomei e la sua squadra saranno scelti dai cittadini per guidare questo comune nei prossimi 5 anni e in quelli a venire."