Capannori: una lista variegata e compatta per Fratelli d’Italia a sostegno di Salvadore Bartolomei sindaco

venerdì, 3 maggio 2019, 14:20

E’ stata presentata mercoledì sera presso il bar Gemignani di Capannori la lista dei candidati di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Salvadore Bartolomei.

Presenti all’appuntamento, oltre al candidato sindaco Bartolomei, il Deputato di FdI Riccardo Zucconi, il segretario provinciale Marco Chiari e naturalmente tutti i candidati, amici e simpatizzanti.

Tanti giovani e molte persone con esperienza, professionisti, studenti e imprenditori in una lista fatta di persone nuove, alla loro prima esperienza in politica, ma anche di esperti che navigano in questo mondo ormai da anni.

“Siamo alle soglie di due appuntamenti elettorali molto importanti: le elezioni amministrative e quelle europee – afferma l’On. Zucconi. Il 26 maggio sarà fondamentale andare a votare, poiché con il nostro voto potremo non solo far capire alla Lega che un’alternativa ai Cinque Stelle c’è ed è concreta, ma dimostrare anche che il centrodestra sta veramente ottenendo grandi consensi in molte città toscane, come è recentemente accaduto a Pisa e Massa, per fare due esempi.

Inoltre a Capannori possiamo prenderci una bella rivincita alla sconfitta di due anni fa, quando a Lucca perdemmo per pochi voti lasciando di nuovo la città in mano alla sinistra. Insomma: vincere è possibile, quindi mettiamocela tutta”.

“Ringrazio Riccardo Zucconi e Marco Chiari per il supporto e il sostegno leale e sincero in questa mia campagna elettorale, un aiuto concreto soprattutto in questa ultima fase, che forse è la più intensa dal punto di vista fisico e mentale – afferma il candidato sindaco Bartolomei. Sapere di essere sostenuto in modo così leale da un partito giovane e determinato come Fratelli d’Italia significa avere basi solide sulle quali lavorare e un’ancora sulla quale aggrapparsi in caso di bisogno.

“In qualità di Segretario provinciale del partito, voglio ringraziare apertamente tutti i candidati nella lista di Fratelli d’Italia che in questi ultimi mesi hanno veramente dato il massimo – afferma Marco Chiari. I voti vanno sudati e guadagnati ed è ciò che dobbiamo fare, perché la politica è questo, impegno e dedizione. Vincere a Capannori significa davvero, per la piana di Lucca, far ripartire il centrodestra.

Di seguito la lista dei candidati di Fratelli d’Italia a sostegno di Salvadore Bartolomei: Aquilini Iacopo, Buttiglione Crescimanni Mario, Baldacci Giovanni, Chiari Marco, Di Muro Antonio, Donati Mirco, Giannini Fabio, Giovacchini Lorenzo, Lommori Gianluca, Mencacci Cristina, Mencacci Patrizia, Nucifero Marcello, Olivares Edoardo, Paladini Angela, Pasquini Cristina, Pinello Alessia, Petrini Matteo, Pera Antonella, Ricchetti Italia Pina, Serafini Cinzia, Sodini Flavio, Spadoni Licia, Trapani Sonia, Visibelli Marco.