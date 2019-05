Piana



CasaPound: martedì conferenza a Capannori con i propri consiglieri comunali e candidati

lunedì, 20 maggio 2019, 09:21

"CasaPound nelle istituzioni", si intitola così la conferenza organizzata dal movimento della tartaruga per martedì, alle ore 21, presso la sala conferenze di piazza Aldo Moro 1 a Capannori. Parteciperanno il candidato sindaco Daniele Boschi, i consiglieri comunali Fabio Barsanti (di Lucca), Giacomo Melosi (di Pescia), Gino Tornusciolo (di Grosseto) e il candidato al Parlamento europeo Gian Piero Joime.

"Si tratta di un appuntamento importante per conoscere CasaPound - scrivono in una nota - al di fuori della diffamazione continua fatta da una sinistra sempre più dispotica. CasaPound agisce ogni giorno sul territorio, sia nelle piazze che nelle istituzioni. I nostri consiglieri comunali racconteranno la loro esperienza, e come la presenza di CasaPound in un Consiglio comunale significhi avere un presidio costante a difesa dei cittadini".

"Anche a Capannori - dichiara il candidato sindaco Daniele Boschi - un consigliere di CasaPound avrebbe garantito in questi anni una reale opposizione a Menesini, che invece non c'è stata, salvo poche eccezioni. Il voto utile, per i capannoresi, è quello dato a chi vive la politica come missione quotidiana, e non come passerella elettorale per poi scomparire per anni. Durante la conferenza sarà possibile capirlo grazie alle esperienze dei nostri consiglieri comunali".