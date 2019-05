Cimitero di Spianate, partono i lavori per rifare la copertura

Altri articoli in Piana

mercoledì, 29 maggio 2019, 14:30

Dopo una lunga stagione ricca come sempre di soddisfazioni, il Tau calcio Altopascio accompagnerà i ragazzi anche sotto l'ombrellone. Ecco infatti gli Inter Summer Camp,coordinati dalla società amaranto, insieme con le realtà sportive che da tempo collaborano con il Tau: Lucca Academy Tau, Livorno 9, Massa Valpiana e Versilia Calcio

mercoledì, 29 maggio 2019, 11:12

L’Ape Maia ed il Contadino Giò al Villaggio del Bambino in Piazza Felice Orsi a Porcari. Coldiretti ancora protagonista del mondo fantastico dedicato ai bambini in occasione dell’evento in programma domenica 2 giugno (ingresso libero) nel centro storico di Porcari

mercoledì, 29 maggio 2019, 11:03

Successo per l'apertura serale in programma martedì 28 maggio, con visita guidata per la Mostra dedicata a La carta. Una Storia al futuro, in corso fino al 30 giugno alla Fondazione Lazzareschi di Porcari

mercoledì, 29 maggio 2019, 09:14

Dai Pulcini alla Promozione, dalle bambine che all’età di 5 anni entrano in palestra alle ragazze che – dopo aver compiuto tutto il percorso nelle giovanili – continuano a giocare in quella che a tutti gli effetti è la prima squadra della società

martedì, 28 maggio 2019, 23:37

Giari setter femmina con collare rosso, targhetta e microchip, è sparita da casa giovedì 23 maggio scorso all'ora di cena. Avvistata verso la mezzanotte di venerdì 24 maggio scorso all'Esselunga dell'Arancio. Avvistata il 27 maggio 2019 a Guamo

martedì, 28 maggio 2019, 16:45

Enrico Cecchetti (Sinistra Con) interviene in merito alle elezioni comunali che hanno visto la riconferma di Luca Menesini come sindaco