Concluso il progetto “Vetrina Scolastica e lo Sport”: ecco i giovani che hanno giocato a baseball e softball sul campo di Carraia

giovedì, 23 maggio 2019, 14:17

Sono passati nove mesi da quando, simbolicamente, veniva posata la prima pietra a segnare l’avvio dei lavori. È così che questa mattina, a distanza di poco meno di un anno, è stata inaugurata la fattoria didattica “Terra nostra” che, sorta sui terreni di Anffas gestiti dall’azienda “Agricola Carraia”, è pronta...

giovedì, 23 maggio 2019, 12:17

L'associazione "La Foresta Che Avanza", dopo varie lamentele dei residenti, ha donato e installato dei cestini per la raccolta rifiuti

giovedì, 23 maggio 2019, 11:47

Sarà pubblicato il prossimo 5 giugno il bando per l'assegnazione di sei alloggi in locazione semplice che compongono l'insediamento abitativo di housing sociale con caratteristiche di cohousing in via del Molino a Castelvecchio di Compito la cui realizzazione è in fase di completamento

giovedì, 23 maggio 2019, 10:26

"Non accettiamo lezioni da Pd e Menesini sul progetto degli assi viari e sul rispetto del nostro territorio. Da settimane ci chiediamo come può un sindaco del Pd, iscritto al Pd, fare sentire la sua voce sullo scellerato progetto degli assi viari?".

giovedì, 23 maggio 2019, 10:23

"Siamo stati per anni uno dei comuni rurali più grandi d'Italia, adesso ci ritroviamo ad essere in una città, ma nel nostro comune fortunatamente esiste sempre chi coltiva chi è dedito all'agricoltura". Lo scrive Svolta Comune, la lista civica che sostiene il candidato a sindaco Salvadore Bartolomei

giovedì, 23 maggio 2019, 09:59

Il lavoro in primo piano. La giunta guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari si schiera al fianco dei giovani e prosegue sulla strada già tracciata dal Job day, esperienza che sarà ripetuta dopo il successo registrato in occasione dell’incontro dello scorso 28 gennaio