Piana : capannori



Conferenza dei sindaci, Svolta Comune: "Menesini non ha fatto mai sentire la sua voce"

martedì, 21 maggio 2019, 14:01

"A cosa serve la conferenza dei Sindaci della piana se molti servizi sono lasciati al caso. E’ opportuno che il nuovo sindaco che scaturirà fuori dalle urne il 26 maggio prenda in considerazione una delle situazioni alle quali i cittadini tengono in maniera particolare la sanità - questo è quello pensa Svolta Comune, lista civica che sostiene Salvadore Bartolomei - Menesini – continua la lista – in rappresentanza del nostro comune non ha fatto mai sentire la sua voce all’interno della conferenza dei sindaci. Eclatante la centrale del 118 traghettata da Lucca a Viareggio, senza che nessuno, perché obbedienti ad un volere superiore partitico abbia detto niente.

Non ci sembra inoltre, che Menesini membro della conferenza, che rappresenta Capannori tuteli le associazioni di volontariato che sono sul territorio, è in effetti incomprensibile che dopo tale passaggio, alcune autoambulanze abbiano una maggiore attivazione rispetto ad altre e la ripartizione dei servizi tenga poco conto dell’area di pertinenza. E’ inutile vantarci di essere la città del volontariato se poi il volontariato viene lasciato dai massimi rappresentanti dei comuni in balia delle onde Toscane.

L’impegno non solo del Presidente della conferenza ma di tutti, compreso il Sindaco già Presidente della Provincia, doveva essere rivolto anche a far si che venissero nominati i primari che in molte U.O., meglio conosciuti come reparti ancora sono vacanti, come andrebbero protette le eccellenze che sanitarie del ospedale San Luca.

Il nostro programma – continua Svolta Comune – sarà rivolto se saremo premiati dai cittadini all’impegno per incrementare i posti letto ospedalieri e garantire che gli edifici dell’ex ospedale Campo di Marte rimangano a destinazione sanitaria e riabilitativa.

Il distretto di San Leonardo ci sembra evidente che non sia più sufficiente a sopperire alle domande in relazione alla terapia riabilitativa. Valuteremo attentamente la possibilità per la creazione di un medesimo plesso nella zona nord di Capannori

Riteniamo inoltre strettamente necessario – conclude Svolta Comune - garantire la permanenza e aumentare le potenzialità delle nostre strutture sociosanitarie di distretto. Capannori e Marlia che, oggi sono in sofferenza e per rispondere adeguatamente alle esigenze e alle richieste dei cittadini dovute alla mancanza di personale medico e paramedico, dove si rende necessario un ampliamento degli organici".