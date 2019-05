Piana : porcari



Dal teologo Mancuso al dj Cioni, torna il Giugno Porcarese

venerdì, 24 maggio 2019, 15:19

di eliseo biancalana

Sarà il noto teologo Vito Mancuso l'ospite d'onore dell'edizione 2019 del Giugno Porcarese. Diversi gli eventi in programma nella manifestazione, che sono stati presentati in conferenza stampa dall'assessore alla cultura Roberta Menchetti. "Sarà un'edizione sobria" ha detto l'assessore.

Il Giugno Porcarese è in programma dal 2 al 29 giugno. Dal comune ammettono che in un anno in cui si è dovuto prevedere un aumento dell'addizionale Irpef per mantenere il bilancio in pareggio, non è sembrato il caso di fare le cose troppo in grande, anche se alla fine il programma, realizzato con la collaborazione dell'agenzia creativa Demia, prevede una varietà di eventi che dovrebbe soddisfare tutti i gusti. Si parte il 2 giugno, con un appuntamento per i più piccoli, "Il Villaggio del bambino", che si terrà in piazza Felice Orsi dalle 10 alle 20. Il 5 giugno alle 21, l'Orchestra giovanile "Enrico Pea" terrà all'istituto comprensivo un concerto per festeggiare i trent'anni dell'indirizzo musicale. Il 7 giugno alle 21.30 si terrà "Intervista al cervello show", tratto dal libro "Intervista al cervello" scritto dal professor Ubaldo Bonuccelli e dal giornalista Fabrizio Diolaiuti. L'8 giugno torna la "Color Corriamo", la corsa non competitiva all'insegna della musica e del divertimento. La partenza è alle 17 da piazza Orsi, la sera seguirà una festa con il noto dj Riccardo Cioni. Il 14 giugno c'è l'incontro con il teologo Mancuso, che con padre Pierluigi Pennacchi e Claudio Rovai, discuterà del ruolo degli istituti religiosi nella formazione della classe politica italiana. L'iniziativa rientra nella celebrazione del centenario del Cavanis, che avrà un secondo appuntamento a settembre che dovrebbe riunire gli ex allievi dell'istituto. Il 15 giugno è ancora festa con il "Fluo Party" con Frodo Dj e Dj Omy: l'appuntamento è alle 21.30. Il 16 si passa invece alle "Armonie Disney": un viaggio nei capolavori dell'animazione con il Coro Arcobaleno, il Coro Azzurre Armonie e Nikolas Torselli. Il 21 giugno, alle 21.30, spazio alla risata con "Mi fai sganascià", che incoronerà il miglior "barzellettiere" della provincia di Lucca. Il 22 alle 21.30 c'è il concerto della Filarmonica Catalani "Sognando come Leonardo". Il 28 l'Accademia l'Etoile propone una "Danza sotto le stelle", sempre alle 21.30. Si chiude il 29 giugno con la molto apprezzata "Cena sotto le stelle" della Croce Verde di Porcari. Poi a luglio e ad agosto ci sarà la rassegna teatrale "Chiaro di Luna" all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e, salva diversa indicazione, si svolgono in piazza Felice Orsi (in caso di pioggia all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara). La manifestazione è realizzata dal comune di Porcari, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Fondazione Cavanis, NutriFree e Cromology.