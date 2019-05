Piana



Dopo un litigio investe con l'auto il rivale in amore e si dà alla fuga

mercoledì, 15 maggio 2019, 17:16

Momenti di paura poche ore fa in centro ad Altopascio. Intorno alle 13, infatti, il conducente di una Lancia Y ha investito un pedone dandosi, poi, alla fuga. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili urbani del comandante Italo Pellegrini che hanno trovato il ferito che si lamentava steso al suolo. Sono partite subito le indagini e, dopo aver anche ascoltato alcuni testimoni, sulla strada per Orentano è stata individuata la vettura che aveva travolto la persona. La Lancia Y presentava il parabrezza anteriore infranto e ammaccature sulla parte anteriore del veicolo. Il conducente, 30 anni, abitante in un comune limitrofo, non ha potuto fare altro che consegnarsi agli agenti e ammettere l'accaduto.

Successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'investimento è stato volontario nel senso che poco prima, in un altro luogo, c'era stata una lite tra i due per questioni sentimentali. Da qui la decisione di salire in auto e investire il rivale. Quest'ultimo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale e sono in corso esami e accertamenti per formulare la giusta prognosi.

Nel frattempo il conducente della Lancia Y è stato denunciato per fuga a seguito di incidente e lesioni volontarie aggravate.