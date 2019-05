Piana



Doppio appuntamento con la Filarmonica "Puccini" di Montecarlo

giovedì, 2 maggio 2019, 10:35

Per il prossimo fine settimana doppio appuntamento con gli allievi e gli strumentisti della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo.

Sabato 4 maggio alle ore 21,15 al Teatro Comunale dei Rassicurati di Montecarlo si esibiranno gli allievi della Scuola di Musica della Filarmonica, diretti dal M° Lara Berti con la partecipazione degli insegnanti Nico Liberati (percussioni), Elia Bianucci (clarinetto), Emanuele Lucchesi (ottoni) e Carlo Sevieri (sax). La Scuola di Musica è aperta gratuitamente a tutti i ragazzi in età scolare del Comune di Montecarlo e dei comuni vicini grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del lavoro dei volontari della Filarmonica e dei propri associati.

Domenica 5 maggio alle ore 16,30, sempre al Teatro dei Rassicurati, si terrà il tradizionale Concerto della Filarmonica Puccini, diretta dal M° Gabriele Micheli. Quest'anno per motivi di lavoro del M°, non è stato possibile organizzare il concerto nella tradizionale data del 1° maggio, dovendo quindi spostarlo alla domenica successiva. Il concerto prevede come sempre l'esecuzione di musica classica, operistica, moderna ed originale per banda. Il concerto sarà preceduto dalla sfilata della banda per le vie del paese in occasione della festa"Aspettando l'estate" organizzata dal CCN di Montecarlo ed altre associazioni locali.

In occasione dei due concerti saranno utilizzati e presentati al pubblico i nuovissimi leggii professionali da orchestra, acquistati recentemente grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e il rinnovato settore delle percussioni, con l'acquisto di nuovi accessori grazie alla liquidazione del contributo ordinario del Comune di Montecarlo relativo all'anno 2018.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.