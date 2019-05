Piana : montecarlo



Elezioni Montecarlo, Carrara è il nuovo sindaco

lunedì, 27 maggio 2019, 15:03

di giulia del chiaro

È cominciato alle 14 lo spoglio delle votazioni per le elezioni amministrative di Montecarlo che ieri hanno visto un’affluenza alle urne del 70 per cento con 2619 votanti su 3759 aventi diritto. A contendersi la poltrona di sindaco il candidato del centro destra, Federico Carrara, la candidata del centrosinistra, Simona Alfani e Thomas Bassetti con la Lista Civica per Montecarlo.

17.37. È ufficiale: con gli ultimi 471 voti ottenuti a San Salvatore Carrara, con 1697 voti (67,31 per cento) su un totale di 2619 votanti, si aggiudica una vittoria schiacciante sui due avversari uno dei quali, Bassetti, non ha raggiunto il quorum per il consiglio.

Dispiaciuta del risultato la candidata del centrosinistra che ha dichiarato di aspettarsi una percentuale più alta anche se consapevole di partire da una posizione di svantaggio: “Prendiamo atto della differenza di voto – ha sottolineato Alfani – ma, nonostante la percentuale, ci impegneremo con determinazione per collaborare e, al tempo stesso, condurre una forte opposizione per perseguire il fine ultimo di dare ai cittadini montecarlesi la buona amministrazione che meritano”. E, rivolgendosi al neosindaco, ha detto: “congratulazioni a Carrara! Mi auguro che possa amministrare coerentemente con le sue linee programmatiche”.

Un record personale di preferenze per il sindaco uscente, Vittorio Fantozzi, che, candidato nella lista di Carrara, ha spiegato: “oggi è stata una vittoria all’insegna della continuità e al tempo stesso del rinnovamento. Oggi viene premiata una scelta, condivisa dal basso, che ha visto nel nuovo sindaco il miglior profilo per ricoprire quella carica.” E, a proposito delle 467 preferenze ottenute: “dedico questo record personale a tutti i concittadini e a quelli che non ci sono più tra cui mio padre. Adesso avanti in un clima di collaborazione con tutte le forze rappresentate in consiglio per proseguire con la nostra buona amministrazione di Montecarlo guidata dal suo nuovo sindaco”.

16.53. Carrara si aggiudica la vittoria anche nella sezione 1 di Montecarlo, con 447 voti contro i 181 di Alfani e i 42 di Bassetti, rendendo, ormai, certo quello che già dai primi scrutini si poteva supporre. Mancano ormai solo i risultati definitivi della sezione di San Salvatore che lascia comunque intravedere un raddoppio del centrodestra su gli altri due candidati. “Ho fatto un giro nelle diverse sezioni e i risultati ormai sono chiari – ha dichiarato soddisfatto ed emozionato Carrara – e possiamo ringraziare i cittadini per la fiducia accordateci. Il nostro obiettivo è quello di divenire sindaco ed amministrazione di tutti i montecarlesi.” E, riguardo al raddoppio numerico ottenuto in tutte e quattro le sezioni, ha detto: “numeri che sono andati al di là anche delle nostre aspettative dimostrando come le persone abbiano creduto nel nostro progetto incentrato su solidarietà, ambiente e tradizione.”

16.00 Dalla sezione due e tre di San Giuseppe arrivano i risultati definitivi con la vittoria, nelle due sezioni, di Carrara che stacca dai due avversari, con 779 voti, raddoppiando rispetto ai 353 di Alfani e agli 80 di Bassetti.

15.40. Non sono ancora definitivi i risultati degli spogli delle amministrative di Montecarlo che al momento continuano a vedere un netto vantaggio del candidato del centrodestra Federico Carrara che, anche nella sezione 4 di San Salvatore, ha superato, con 178 voti, di oltre il doppio Alfani (66 voti) e Bassetti (18 voti).

15.00 Iniziati da nemmeno un’ora, gli spogli mostrano subito, almeno nella sezione 3 di San Giuseppe, una netta prevalenza del candidato del centrodestra Carrara con 353 voti, ancora non definitivi, contro i 171 di Alfani e i 32 di Bassetti. Proseguono intanto gli spogli nelle altre tre sezioni.