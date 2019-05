Piana



Fanucchi, Picchi e Pacini: "Bartolomei? Ma se non abita nemmeno a Capannori..."

giovedì, 9 maggio 2019, 21:25

Luciano Fanucchi ex assessore alla cultura, Liano Picchi ex consigliere comunale, Lara Pacini ex consigliere comunale criticano il candidato a sindaco per il centrodestra a Capannori e rispolverano vecchie storie:

“Nelle fredde e limpide notti d'inverno ammiriamo le luci dei paesi arroccati sulle colline, formare costellazioni che si confondono con il cielo...paesini silenziosi che timidamente arrossiscono al sole e vivono una primavera infinita “

Non ci crederete ma queste sono solo le prime righe di ben 3 pagine melense e traboccanti di patetica retorica con cui si apre il programma elettorale del candidato a Sindaco Salvatore Bartolomei.

Ma se pensate che tutto ciò sia frutto di un'ingenuità letteraria vi sbagliate di grosso, questo è invece solo un tassello di un'abile regia volta a occultare, o almeno compensare, la pressoché totale assenza dal territorio del candidato, tale da renderlo semisconosciuto ai più nonostante i ben remunerati incarichi politici ottenuti in oltre 20 anni di carriera nei vari partiti.

Poco importa se lo stile è quello di un vecchio libro dei temi, l'importante è imprimere nell'elettore un'immagine di un candidato a Sindaco profondo conoscitore e fortemente innamorato del suo territorio.

Tanto innamorato che, abbiamo da poco scoperto, ha scelto di andare ad abitare in un altro Comune.

Ma questo i curatori della sua immagine si sono badati bene di farlo conoscere.

Pur sapendo che i programmi elettorali sono spesso la fiera delle illusioni con cui i candidati mirano a lusingare ed attrarre gli elettori, non possiamo assolutamente accettare il suo richiamo finale al rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

Ricordiamo bene che Bartolomei era Assessore nella giunta che approvò la colata di cemento nella piana, che fu complice e sostenitore di una maggioranza che mise all'indice due consiglieri e estromise due assessori del suo stesso schieramento perché considerati “ambientalisti”, usando addirittura questo termine come grave atto di accusa nei loro confronti.

..e a giudicare poi da ciò che stava dietro a certi terreni edificabili, e dagli strascichi giudiziari che comportò, con un candidato sindaco agli arresti domiciliari, non mi sembra che sia proprio il caso di salire in cattedra e dare lezioni su come riportare Capannori al suo passato splendore. Preferiamo di gran lunga il modesto presente.