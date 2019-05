Piana



FdI: “Caro Picchi, la base della politica capannorese non sei te"

venerdì, 24 maggio 2019, 09:22

Il gruppo Fratelli d'Italia di Capannori interviene per rispondere alle provocazioni di Liano Picchi, ex capogruppo di A.N. a Capannori.



"Vogliamo aggiornare Picchi sugli eventi degli ultimi venti anni, dopo che per un anno e stato capogruppo di AN prima di passare dall'altra sponda del fiume - esordisce -. Nel corso degli anni, caro Picchi, la parte politica che hai deciso di supportare ha fatto terra bruciata attorno a sé, perdendo via via assessori, vice sindaco, ex consiglieri e membri storici del partito. Persone che, oggi, non voteranno PD ma voteranno noi o il movimento 5 stelle. Quindi, la domanda è: di quale base parli? Della vostra ? O quella del centrodestra di vent'anni fa, ormai logora e dissoltasi da anni? Il centrodestra caro Picchi è andato avanti, mentre tu e altri non c'eravate ed è diventato qualcosa di nuovo nella forma e nella sostanza.

E ciò è stato possibile solo grazie al rinnovamento di una classe politica che al nostro interno c'è stata, dando spazio a molti giovani. La base della politica capannorese non sei te, capogruppo di AN vent'anni fa e ora tra le file del sindaco uscente, vorremmo che tu finalmente lo capissi.

La base della politica, oggi, sono i tanti giovani che mettono il proprio tempo a disposizione dei capannoresi, senza chiedere nulla in cambio - conclude -. Noi siamo il rinnovamento, siamo il futuro, siamo la faccia pulita e coerente. Quanti anni avevano gli ex centrodestra che guidavano le vostre macchine? Quanti ne hanno quelli che sono all'interno del nostro comitato? Un'ultima cosa: grazie dell'assist che ci hai fatto, hai confermato che i "dinosauri" della politica sono con Menesini, mentre la gioventù, la novità, sta con Bartolomei.

E di questo, sinceramente, ne siamo fieri".