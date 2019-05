Piana : capannori



FdI: "Quando si parla di viabilità, i rappresentanti di Popolari e Moderati dovrebbero ricordarsi che hanno scelto di appoggiare il Pd"

martedì, 14 maggio 2019, 09:11

Il gruppo Fratelli d’Italia Capannori dice la sua dopo l'intervento a mezzo stampa di Popolari e Moderati circa la questione della bretellina di Tassignano.



"Oggi, finalmente, anche Popolari e Moderati prende parola - esordisce -. Il partito in appoggio al candidato Menesini, che raggruppa elementi da sempre a favore della Bretellina, rivendica in un comunicato quelle che in sostanza sono le posizioni di Gaetano Ceccarelli".

"In uno dei passi - spiega - leggiamo che "serve un’attenzione particolare da parte del comune per tutelare i cittadini che si trovano a vivere tutte le situazioni di difficoltà legate agli espropri. Su questo noi saremo a fianco della gente con convinzione e competenza". Dire che la Bretellina serve a ridurre il traffico pesante in Via della Madonnina e in Via del Casalino è totalmente falso: al contrario aggrava la situazione di molti capannoresi e aumenta il traffico pesante all'interno del nostro comune. In particolare, Via della Madonnina sarà già interessata dalla realizzazione di un sottopasso che risolverà il problema di Santa Margherita. Stesso discorso per Via del Casalino, la quale verrà chiusa risolvendo già in automatico il tutto".

"Oltretutto - continua -, il problema relativo a via Domenico Chelini è di facile risoluzione tramite l'utilizzo dell'autostrada Lucca - Frizzone come alternativa all'asse est ovest a titolo gratuito o ad un prezzo simbolico. Questa soluzione eviterebbe l'impatto che la Bretellina avrà sul nostro territorio e risolverebbe in poco tempo il problema tanto sbandierato da Popolari e Moderati".

"Capiamo che la Bretellina sia quasi un favore fatto a certi politici residenti in zona - conclude -, ma di fronte all'evidenza anche i rappresentanti di Popolari e Moderati dovrebbero condividere la nostra proposta. Noi, ancora una volta e se fosse necessario, ribadiamo la nostra totale e assoluta contrarietà a questo progetto voluto dal candidato sindaco Menesini e da chi lo appoggia. Quando si parla di viabilità, i rappresentanti di Popolari e Moderati dovrebbero ricordarsi che hanno scelto di appoggiare il Partito Democratico, quel partito che da anni crea solo problemi e che appoggia il progetto di assi viari".