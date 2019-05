Forza Italia presenta una lista in rosa

Altri articoli in Piana

Intervento di Acque per migliorare il servizio per qualità e continuità concordato con il Comune. Si riparte dal tratto adiacente a quello già sistemato nel 2018. Termine dei lavori entro settembre

E’ stata presentata mercoledì sera presso il bar Gemignani di Capannori la lista dei candidati di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Salvadore Bartolomei. Presenti all’appuntamento, oltre al candidato sindaco Bartolomei, il Deputato di FdI Riccardo Zucconi, il segretario provinciale Marco Chiari e naturalmente tutti i candidati,...

Ammonta a 8.511.824,79 euro il risultato di amministrazione del bilancio 2018 del comune di Capannori. Lo ha reso noto martedì scorso l'assessore al bilancio e alle finanze Ilaria Carmassi durante l'illustrazione al consiglio comunale del rendiconto della gestione 2018 che è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza

Sabato 4 e domenica 5 maggio, il ministro dell'interno e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, sarà in Toscana per una serie di appuntamenti. In particolare, sabato 4 maggio alle 9 è atteso a San Giuliano Terme, in Piazza Italia ed alle 11 si recherà a Capannori, in Via Carlo...

Tempo di verdetti domenica pomeriggio alle 18 al PalaBetti di Castelfiorentino. Il Bama, dopo la splendida rimonta e relativa vittoria in gara 2 mercoledì scorso, avrà il non facile compito di violare l'impianto dei castellani. Altrimenti ci sarà lo stop alla stagione oer gli altopascesi

E’ stato condannato anche l’ultimo degli imputati maggiorenni responsabili del tentato omicidio di un 23enne rumeno avvenuto il 7 febbraio 2016 ad Altopascio. Si tratta di Giordano Bogdan, all’epoca 22 enne, residente ad Altopascio, che insieme a sei persone di nazionalità albanese fece parte di una spedizione punitiva che per...