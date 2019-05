Piana



Francesconi: "Bartolomei vergogna. Su temi come gli assi viari il territorio dovrebbe venire prima dei calcoli elettorali"

giovedì, 9 maggio 2019, 21:30

"Bartolomei, vergogna. E' incredibile la faccia tosta con cui uno che quando Anas ha presentato il progetto preliminare (anno 2014) era consigliere regionale e non ha detto una parola a difesa del territorio, oggi continui a offendere Menesini che è l'unico che sta lottando contro tutti nell'interesse di Capannori. Anche i partiti che sostengono Bartolomei sono a favore degli assi viari: la posizione di Marchetti e Mallegni di Forza Italia e della Montemagni della Lega sono state pubblicate da tutti i giornali in questi anni e sono posizioni a super favore dell'opera. Ad essere precisi, sono tutte posizioni a favore dell'opera e contro Menesini che ne ritardava la realizzazione, della serie che se era per voi lo scempio oggi sarebbe già realtà. Dovreste ringraziare chi lo ha impedito, e invece per mero calcolo elettorale lo offendete e basta. Sono giovane e ho un'esperienza amministrativa di 5 anni ma una cosa da Menesini l'ho imparata: il territorio e i cittadini prima di tutto, senza guardare in faccia a nessuno".

Con queste parole l'assessore all'ambiente di Capannori Matteo Francesconi, candidato a sostegno del sindaco Menesini nella lista + Capannori, interviene nel dibattito sugli assi viari.

"Vedere che su un tema così delicato e impattante il centrodestra e le altre forze politiche di opposizione non si uniscano nella battaglia nell'interessi di Capannori solo per motivi elettorali è penoso – continua Francesconi –. Ci sono partite in cui non c'è destra e sinistra, c'è l'interesse dei cittadini di Capannori, e questa è una di quelle partite. Sono orgoglioso dell'opposizione che stiamo facendo allo scempio del territorio e sono orgoglioso di essere al fianco di un sindaco che non svende il territorio per nessun motivo. Oggi gli assi viari sono un argomento di grandi chiacchiere ma c'è una differenza fra noi e gli altri: gli altri parlano e basta, noi produciamo atti amministrativi. Noi abbiamo approvato una delibera di Consiglio Comunale che dice no al progetto Anas. Centrodestra e M5S non l'hanno votata. Noi abbiamo inviato le osservazioni ad Anas, in cui si dice come l'opera va fatta. Bartolomei non dice nulla e il centrodestra non ha inviato nulla a Roma. Bel modo di difendere il territorio. Come va fatta l'opera? Da dove prevedete che passino i Tir? Bartolomei, ce la fai a dire una cosa concreta, almeno una? Per favore, una. Sei famoso per essere uno che ha parlato soltanto un'ora e mezzo in cinque anni di Consiglio regionale (praticamente nulla) nonostante tu prendessi allegramente circa 7000 euro al mese dei nostri soldi, senza sensi di colpa verso i cittadini. Direi che sei l'ultimo che può venire a darci lezioni. Sei ancora in tempo a riscattarti almeno un minimo: unisciti nella lotta a difesa di Capannori".