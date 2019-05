Piana



Giugno Porcarese al via con il primo evento "Il Villaggio del Bambino"

venerdì, 31 maggio 2019, 09:21

L’attesa è ormai finita! La VII Edizione del Villaggio del Bambino è alle porte e sembra proprio che debba inaugurare la tanto attesa stagione estiva!

Vestito di sole e voglia di divertirsi insieme ai bambini, domenica mattina a partire dalle 10 il centro di Porcari sarà pronto ad accogliere le migliaia di famiglie che sceglieranno di trascorrere una giornata a misura di… bambino!

Fervono i preparativi già da oggi, dove in molti già stanno allestendo il proprio corner.

La settima edizione del Villaggio del Bambino si inserisce nella tradizionale rassegna del Giugno Porcarese organizzata dal Comune di Porcari con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di molte aziende del territorio, quali NT Food, Cromology e per quest’evento anche da realtà come la famosa formichina Milla di Regina, la concessionaria Bmw Mini e Toyota Lucar, lo Studio Odontoiatrico Zucconi, il Parco Giochi Salta Gioca Park e la Banca di Pescia e Cascina.

Un settimo anno di grandi, grandissime novità, ma sempre ad ingresso gratuito! Si parte dal Bowling Gigante, un’attrazione in P.zza Felice Orsi adatta ai bambini e ai genitori! Regole? Poche e semplici: sdraiarsi dentro una super palla e farsi “scagliare” contro dei birilli alti 4 metri. Risultato? PURO divertimento!

E le mascotte? Quelle raddoppiano! Verranno a trovarci Shimmer e Shine, Ballerina, Vaiana e Olaf, Hulk, il famoso trio di Geko, Gufetta e Gattoboy, Lol e Unicorno e molti altri, presenti tutto il giorno per scattare le foto con tutti coloro che vorranno!

Un’altra novità dal gusto circense, saranno i saltimbanchi e trampolieri che guideranno il pubblico attraverso tutte le oltre 80 attività presenti. Si potrà sfrecciare con le Peg Perego per provare il gusto di una vera e propria gara, ballare e cantare sul palco con i personaggi ispirati alla Disney, immergersi in bolle di sapone giganti o nel magico mondo di Harry Potter dell’Area Kids con mirabolanti magie ed incantesimi!

Ma non è finita qui: grattacapo in legno, giostre, giochi giganti, sport per ogni gusto, compresa una parete tutta da scalare e performance in diversi angoli della città!

Il Villaggio del Bambino è pronto a far rivivere a tutti una giornata di incredibile di festa!

Non hai scaricato ancora la tua cartina? Accedi al sito www.ilvillaggiodelbambino.it e raccogli tutte le informazioni necessarie ad arrivare insieme a tutti i dettagli dell’iniziativa!

Per seguire le ultimissime novità è possibile accedere alla pagina facebook/ilvillaggiodelbambino.