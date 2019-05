Gli eletti a Capannori

Altri articoli in Piana

martedì, 28 maggio 2019, 16:45

Enrico Cecchetti (Sinistra Con) interviene in merito alle elezioni comunali che hanno visto la riconferma di Luca Menesini come sindaco

martedì, 28 maggio 2019, 15:02

A dirlo è la segretaria del Partito democratico di Capannori, Silvana Pisani, commentando il dato elettorale, che ha visto il Pd affermarsi come partito più votato della coalizione che ha portato Menesini a ricoprire la carica di sindaco per la seconda volta

martedì, 28 maggio 2019, 11:43

"Contano le persone. E quando le persone vestono la fascia tricolore, fanno crescere i propri territori, attraggono finanziamenti e stanno in mezzo alla gente per dare risposte concrete non c’è vento leghista che tenga". Così Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio, il giorno dopo lo scrutinio per le elezioni amministrative

lunedì, 27 maggio 2019, 18:10

"Gli faccio i complimenti e gli auguro buon lavoro" ha dichiarato il candidato sindaco Salvadore Bartolomei che ha ammesso la sconfitta. È forte la delusione al comitato elettorale del centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Svolta Comune). "Saremo in consiglio comunale per fare opposizione" ha detto Bartolomei

lunedì, 27 maggio 2019, 17:54

"Dedico la vittoria alla mia famiglia" ha dichiarato Luca Menesini. I dati lo danno ormai vincitore al primo turno. Il sindaco uscente di Capannori, sostenuto dal centrosinistra (PD, Luca Menesini Sindaco, Sinistra con Capannori, Moderati e Popolari), è arrivato al comitato elettorale in bicicletta e la prima cosa che ha...

lunedì, 27 maggio 2019, 16:00

Con il 72,27 per cento (688 voti) Elisa Anelli ("Proposta per il comune di Villa Basilica") è il nuovo sindaco di Villa Basilica. Gianluca Flosi, "Lega Salvini Premier" ha ottenuto il 27,73 per cento (264 voti)