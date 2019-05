Grande successo del Concertone del primo maggio

Altri articoli in Piana

giovedì, 2 maggio 2019, 12:43

Bilancio consuntivo ok, con quasi due milioni di euro di avanzo di amministrazione spendibili per investimenti e per la crescita del territorio. È questo il dato più significativo del bilancio consuntivo 2018 dell'amministrazione D'Ambrosio, approvato martedì scorso dal consiglio comunale di Altopascio, rispettando così i termini previsti dalla legge

giovedì, 2 maggio 2019, 10:35

Per il prossimo fine settimana doppio appuntamento con gli allievi e gli strumentisti della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo

martedì, 30 aprile 2019, 23:24

Alla fine dell'ultimo consiglio comunale la maggioranza e la minoranza avevano concluso la seduta annunciando che si sarebbero trovati d'accordo sul sottopasso con "una soluzione comune per il bene di Altopascio e dei cittadini", ma durante il consiglio comunale di oggi sono state portate alla luce le idee che non...

martedì, 30 aprile 2019, 17:35

Missione compiuta per gli Allievi Elite del Tau Calcio Altopascio. I ragazzi di mister Giuli hanno infatti espugnato il difficile campo della Sestese e restano in corsa per la conquista del titolo. A tre giornate dal termine del campionato, gli amaranto sono distanziati di tre punti dalla capolista Cattolica Virtus

martedì, 30 aprile 2019, 17:24

Non tarda la replica del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo". Lo fa attraverso un video, pubblicato pochi minuti fa su fb, dal capogruppo in consiglio comunale Riccardo Giannoni

martedì, 30 aprile 2019, 17:10

Prosegue il sogno del Tau Calcio Altopascio che per il secondo anno consecutivo raggiunge la fase nazionale del Torneo Fair Play Elite Under 13, promosso dalla Figc