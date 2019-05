Piana



Grande successo per la Parrucca di Mozart, quasi 900 spettatori fra matinée e spettacolo serale

giovedì, 9 maggio 2019, 12:01

Grande successo di pubblico e di critica per la messa in scena della Parrucca di Mozart, opera per ragazzi con musiche e regia di Bruno De Franceschi, su libretto di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. L’opera, co-prodotta da Fondazione Cavanis e Comune di Porcari, ha fatto da anteprima all’edizione 2019 di Lucca Classica Music Festival, manifestazione che si è conclusa il 5 maggio scorso.

Il progetto che, aveva l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo della musica classica, preparando contestualmente i bambini e i giovani avviati allo studio della musica ad esibirsi di fronte al pubblico, è stato centrato in pieno. Le due rappresentazioni (il matinée dedicato alle scuole e la replica serale) hanno raccolto quasi 900 spettatori fra studenti (350) e appassionati (540).

“Siamo felicissimi per questi risultati - afferma il presidente della Fondazione Cavanis, Lori Del Prete - che ripagano l’impegno profuso e ci spingono a percorrere con sempre maggiore convinzione il percorso che abbiamo intrapreso di avvicinare i giovani al teatro. Desidero ringraziare Sofidel e Toscana Energia per il prezioso contributo e tutti coloro che si sono spesi per la perfetta riuscita dello spettacolo”.

Sul palco i baritoni Andrea De Luca e Claudio Tosi, l’orchestra Giovanile Cavanis diretta dal Maestro Roberto Presepi, il Coro di voci bianche “I Cantori di Burlamacco” di Viareggio diretto da Susanna Altemura, e i ragazzi del laboratorio Teatrale Alchémia-Experia diretto da Alessandro Bianchi. Dietro le quinte, Francesco Trecci che ha curato scene e costumi e Davide Fensi per l’assistenza musicale.