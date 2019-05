Piana



I candidati Lega per Capannori, Bartolomei: "Ecco la nostra squadra"

lunedì, 13 maggio 2019, 09:43

di gabriele muratori

Presentato ieri mattina, presso la "Tenuta Spadaro" di Gragnano, il gruppo dei candidati della Lega per il consiglio comunale del comune di Capannori, che correranno assieme al candidato sindaco Salvadore Bartolomei, assieme candidati per le elezioni europee di fine maggio. Sintetiche ma decise le parole espresse dagli aspiranti consiglieri per il programma elettorale da mettere in pratica per l'eventuale compito di consiglieri. Unanime l'intenzione di volersi sostituire all'attuale amministrazione, visti anche i risultati ottenuti dalla Lega in tutto il paese negli ultimi tempi.



"Capannori necessita di un impegno leale e sincero da parte di chi lo amministra, e noi siamo qui per questo" - commenta Bartolomei - "I numeri parlano chiaro, come parlano chiaro le richieste e i bisogni dei nostri cittadini". Di stesso pensiero anche la madrina dell'incontro, Marcella Maniglia, segretario locale di Lega Nord, che nel presentare e introdurre i candidati, ha ribadito anche gli impegni per il prossimo futuro. "Abbiamo anche altre sfide in programma sulle quali stiamo lavorando, ovvero, per esempio, le regionali del prossimo anno. Un'occasione per cambiare finalmente colore alla bandiera dell'amministrazione Toscana come altre regioni hanno finalmente già fatto. Portiamo la Toscana in Europa ed alziamo finalmente la testa" - tuona Marcella Maniglia. Presenti all' incontro anche Elena Vizzotto e Susanna Ceccardi, candidati alle elezioni europee assieme a Jacopo Alberti. "Abbiamo l'occasione di portare in Europa tre dei nostri rappresentanti, e quindi cercare di limitare i danno fatti dal PD e dalla Merkel al nostro paese".



A conclusione del dibattito, il messaggio di Bartolomei è chiaro. "Il PD ha deluso molti dei suoi elettori, ed i risultati si sono visti in quasi tutte le province toscane. Purtroppo il comune di Lucca lo abbiamo perso ai calci di rigore. Capannori è un grande comune che merita molto di più, e soprattutto non merita di essere governato da liste civiche che nascondono l'effige del Partito Democratico, in quanto si vergognano dei propri insuccessi. Abbattiamo questo muro, e riprendiamoci finalmente il nostro territorio".



Per la sicurezza e più controllo sull'immigrazione, sviluppo sostenibile, più lavoro, servizi, strutture ludiche, famiglia e sociale, ecco i 24 candidati al consiglio comunale di Capannori, tra cui giovani e meno giovani, e soprattutto volti già noto del palcoscenico politico della lucchesia. Enrico Cesari, Gabriele Pieroni, Ilaria Benigni, Alfredo Guidotti, Bartoli Tommaso, Bruno Zappia, Gaetano Spadaro, Pamela Lavorini, Antonella Fortini, Giuseppe Pellegrini, Gabriele Franchini, Claudio Frediani, Simona Fambrini, Marco Santi Guerrieri, Antonio Carta, Pietro Menchini, Domenico Caruso, Evelina Marchetti, Cristian Simonelli, Antonio Trapani, Maria Lucia Esposito, Sibilla Manca, Miria Pollastrini e Donatella Bertolucci.