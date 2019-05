Piana



Il Conapo ha incontrato Salvini

sabato, 4 maggio 2019, 19:07

Due rappresentanti del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo, Alessio Montini (vicesegretario regionale) e Nicola Todaro (segretario provinciale), hanno oggi incontrato il ministro degli Interni Matteo Salvini.

Salvini si trovava a Capannori per un comizio elettorale. Nel breve colloquio con il ministro, i sindacalisti hanno affrontato alcune problematiche nazionali e locali. Tra i temi discussi, la situazione della caserma dei vigili del fuoco in via Barbantini.