Il professor Thomas Bassetti candidato a Montecarlo

martedì, 21 maggio 2019, 10:02

Domenica, i cittadini di Montecarlo saranno chiamati a scegliere fra tre candidati. Uno di questi è il professor Thomas Bassetti. Nato a Lucca 44 anni fa, nel 2015 decide di tornare a vivere nel paese del padre, dove a breve si sposerà. Attualmente, è professore di Macroeconomia e Politica Economica all’Università di Padova e si occupa di tematiche legate allo sviluppo economico e alla sostenibilità ambientale.

"Thomas Bassetti - si legge nel comunicato - è candidato con la Lista Civica per Montecarlo: una lista civica indipendente che non risponde a logiche di partito, ma che basa la sua azione politica sulla capacità amministrativa dei suoi candidati, alcuni dei quali hanno già ricoperto cariche comunali importanti.

Un punto cruciale del programma di governo riguarda l’attenzione alle frazioni e lo sblocco delle risorse necessarie al miglioramento della viabilità e dei servizi essenziali. Il programma presentato tocca tutti i punti dell’azione di governo locale e fonda la sua fattibilità economica su tre pilastri fondamentali: un’amministrazione pubblica snella ed efficiente; la partecipazione a bandi nazionali e sovranazionali volti alla valorizzazione dell’ambiente, alla sicurezza del cittadino, all’ammodernamento scolastico e alla valorizzazione paesaggistica; la predisposizione di progetti a costo zero che vedono l’intervento dei privati nella gestione delle aree verdi, nell’abbattimento delle barriere architettoniche, nelle politiche ambientali.

Per quanto concerne il miglioramento dell’azione amministrativa, il professor Bassetti punta a una gestione snella del Comune, dove i processi burocratici vengono semplificati in modo da ridurre gli sprechi di denaro e liberare le risorse umane e materiali del Comune. L’obiettivo è quello di identificare le attività comunali ad alto valore aggiunto per i cittadini e renderle di facile fruizione. Questo tipo di organizzazione, tipica del mondo aziendale, è già stata adottata da altri comuni come ad esempio quello di Siena e si caratterizza per un cambio di mentalità che porta ad un miglioramento continuo nei processi amministrativi volto a innescare un circolo virtuoso nella gestione del Comune.

Per migliorare i rapporti tra amministrazione comunale e cittadini, incrinatesi anche a causa delle recenti vicende giudiziarie, Bassetti punta su una maggiore trasparenza e disponibilità del Comune nei confronti dei cittadini stessi. Inoltre, il programma della Lista Civica per Montecarlo, parla di una maggiore informatizzazione dei servizi comunali in modo tale che il cittadino possa sempre di più interfacciarsi col Comune anche da casa o con smartphone.

Sempre secondo il programma, le politiche a favore dello sviluppo economico prevedono l’istituzione di tavole rotonde permanenti che mettano insieme i grandi produttori locali e i rappresentanti delle piccole e piccolissime aziende agricole per elaborare una strategia di investimenti e promozione che faccia di Montecarlo una realtà eno-gastronomica conosciuta e riconosciuta ovunque. La Lista Civica per Montecarlo vuole mettere in contatto le aziende montecarlesi con le università e gli incubatori aziendali interessati all’agroecologia, al fine di garantire aumenti di produttività e anche una maggiore stabilità economica oltre che la sostenibilità ambientale. Infine, si propone di rilanciare le Strade del Vino, in modo da portare i turisti anche nelle frazioni".