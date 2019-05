Piana



Il saluto del sindaco D'Ambrosio ai nuovi sindaci

martedì, 28 maggio 2019, 11:43

"Contano le persone. E quando le persone vestono la fascia tricolore, fanno crescere i propri territori, attraggono finanziamenti e stanno in mezzo alla gente per dare risposte concrete non c’è vento leghista che tenga". Così Sara D'Ambrosio, sindaco di Altopascio, il giorno dopo lo scrutinio per le elezioni amministrative.

"Complimenti colleghi e permettetemi una parola in più per Caterina Campani, Lucia Rossi, Elisa Anelli e Raffaella Mariani: da oggi siamo un bel gruppo di donne sindaco e io mi sento in ottima compagnia".