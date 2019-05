Piana



In tanti per l'addio a padre Silverio

venerdì, 24 maggio 2019, 19:07

di Eliseo Biancalana

Sono stati davvero in tanti a dare l'ultimo saluto a padre Silverio Coletti. La messa funebre è stata celebrata dal vescovo Paolo Giulietti al Santuario della Madonnina a Lunata (Capannori), dove il religioso ha a lungo operato.

Padre Silverio era nato il 20 giugno del 1934 ed è morto il 22 maggio scorso, a quasi 85 anni. Apparteneva all'ordine dei carmelitani scalzi ed era molto conosciuto e benvoluto in lucchesia, come è stato testimoniato dai numerosi interventi pronunciati nel corso della messa. "Nella vita di questo religioso c'è stata la missione e l'impegno di portare tutti a Gesù" ha riconosciuto nell'omelia il vescovo, che ha commentato il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. Durante la celebrazione è stato letto il messaggio di cordoglio del superiore provinciale dei carmelitani scalzi, Gabriele Morra, che ha ricordato padre Silverio come un religioso "disallineato" e capace di raggiungere le periferie. Presente alla funzione anche il sindaco di Capannori, Luca Menesini, in fascia tricolore.

Ma soprattutto sono state commosse le parole pronunciate a fine della messa da quei giovani ed ex giovani per cui il religioso si era molto speso. "Per te la priorità era farci amare Gesù", "Abbiamo fatto cose grandi insieme", "Sei stato un uomo grande", sono stati alcuni dei riconoscimenti pronunciati nel santuario. A un certo punto monsignor Giulietti è dovuto intervenire per concludere la messa.

"Una volta mi piacerebbe sentire tra i tanti ringraziamenti uno che dicesse: - Mi faccio prete!" ha commentato il vescovo. Padre Silverio riposerà nel cimitero di Capannori.

Foto di Matteo Fusco