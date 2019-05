Piana



Inaugurata la sala ambulatoriale e i locali della ex scuola di San Salvatore a Montecarlo

sabato, 18 maggio 2019, 17:31

Si è volta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova sala ambulatoriale e dei rinnovati locali della ex scuola di San Salvatore a Montecarlo di Lucca.

La celebrazione ha preso il via con il saluto del Sindaco di Montecarlo Vittorio Fantozzi che, alla presenza delle rappresentanze delle associazioni del territorio e della cittadinanza, ha ricordato l'iter percorso dai lavori ed ha annunciato come il nuovo centro polivalente comunale prenderà il nome del concittadino montecarlese Silio Baldacci, decisione per la quale le necessarie pratiche sono tuttora in corso. Dopo la sacra benedizione curata da Monsignor Don Lorenzo Battioli, il Sindaco Fantozzi ha lasciato il taglio del nastro al "donatore anziano", già presidente e capogruppo dei Fratres, Spartaco Matteucci cui è seguita la visita dei locali da parte del pubblico, tra cui molti cittadini che nell'edificio, edificato nel 1958, hanno fatto le scuole elementari.

In attesa di ospitare il seggio per le prossime elezioni amministrative ed europee, la sala destinata ad ambulatorio sarà arredata e pronta ad entrare in funzione nel mese di giugno.

Classe 1921, Silio Baldacci è stato fin dagli anni sessanta animatore del mondo associazionistico montecarlese ricoprendo, in seno ad esso, diversi incarichi sia a livello locale che nazionale. Fondatore nel 1966 con il cavalier Franco Donatini del gruppo Donatori di Sangue Fratres di San Salvatore, di cui è stato presidente dal 1972 al 1980, Baldacci ha ricoperto la carica di governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia dal 1972 al 1980 e consigliere nazionale delle Misericordie dal 1977 al 1994 e presidente onorario delle misericordie regionali dal 1988 al 2014, anno della morte. Nel 1980 fu il coordinatore montecarlese degli aiuti inviati nei territori dell'Irpinia colpiti dal terremoto e negli anni novanta fu fondatore dell'Aido per la donazione degli organi.