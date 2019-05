Piana



Incontro Pd a Capannori su Europa e modifiche assi

martedì, 14 maggio 2019, 09:55

E' stato un incontro molto interessante quello di venerdì scorso organizzato dal PD di Capannori dove, anche alla presenza del capogruppo PD in Senato Andrea Marcucci, si è incrociata la campagna elettorale di Luca Menesini, candidato sindaco alle prossime amministrative con quella di Simona Bonafè, candidata alle prossime europee. Prima i riconoscimenti per il reciproco ottimo lavoro svolto in questi anni, con la stima e l’augurio, uno verso l’altro, di continuare a rappresentare i cittadini a Capannori e a Bruxelles.

Nell’occasione, la segretaria – Pisani Silvana – ha chiesto un approfondimento sull’Europa e sui miglioramenti che si possono apportare per rendere più efficace la sua azione. Nell’incontro è stato riconosciuto l’importanza che continua a rivestire per l’Italia la partecipazione alla Comunità Europea, certamente da migliorare nei suoi punti di debolezza, ma che resta unico strumento di pace, di forza e crescita economica da contrapporre all’avanzata di altri continenti, molto differenti per valori istituzionali, economici e di organizzazione sociale.

Poi, alcuni dei cittadini intervenuti hanno aperto un dialogo sulla problematica locale più scottante - gli “Assi Viari”. Precisa ed accorata la loro richiesta: “Cosa fare di un progetto così impattante per il territorio di Lucca e Capannori? Cosa fa il PD all'interno del procedimento che vede la Regione Toscana al tavolo romano per l'approvazione finale del progetto Anas? Si potrà in quel contesto, far valere le osservazioni dei cittadini e degli Enti locali inoltrate in queste settimane? I tanti progetti e altrettanti finanziamenti che interesseranno il nostro territorio, porteranno vera crescita, benessere, attenzione all'ambiente, ai valori del nostro paesaggio e alla qualità del vivere?”.

I cittadini, riconoscendo la posizione sul tema, espressa da tempo con chiarezza e fermezza dall'attuale sindaco Menesini unitamente al PD di Capannori, hanno richiesto esplicitamente al Senatore Marcucci e alla candidata all’Europarlamento e segretario regionale del PD, Simona Bonafè “quali saranno gli impegni che potevano assumersi per il miglioramento del progetto al tavolo tra Regione ed Anas per far valere le richieste dei comuni. Potrebbe esserci l'ascolto auspicato?”

Il Senatore Marcucci non ha avuto incertezze: “ … non si costruiscono opere pubbliche di questo rilievo senza la partecipazione delle comunità locali, senza l'assenso degli Enti locali che le rappresentano. Se quattro anni fa c'è stato un tavolo di confronto, un'inchiesta pubblica all'interno di un procedimenti di VIA, se sono state definite prescrizioni e soluzioni, per quanto possibile quelle aspettative vanno assecondate, vanno date risposte ai cittadini, un progetto può essere sempre modificato...”.

E Segretaria regionale del PD Bonafé ha precisato: “La Regione ha deliberato l'assenso generale al Sistema Tangenziale della Piana di Lucca, ma ha contestualmente prescritto al Ministero e ad Anas di adeguare il progetto alle prescrizioni e indicazioni dei soggetti responsabili sul territorio, tra cui il Comune di Capannori, il Comune di Lucca e la Provincia di Lucca”. Inoltre Simona Bonafé si è impegnata con i convenuti a proporre un dialogo tra il Comune di Capannori e gli altri soggetti locali, con la Regione Toscana nella prossima fase di approvazione finale del progetto, il quale dovrà far convivere: “..le necessità dell’ambiente, il superamento delle attuali problematiche contestate, per rispondere alle necessità di chi il territorio lo vive ogni giorno”.

La segretaria Pisani ha ringraziato i partecipanti, ribadito l’importanza che anche Marcucci e Bonafè si facciano carico d’intercedere presso la Regione affinchè intervenga su Anas facendo rispettare quanto emerso dall’inchiesta pubblica e infine ha chiuso sostenendo che “L’incontro è stata ritenuto utile e soddisfacente per la complessità delle tematiche affrontate e lo spessore degli ospiti intervenuti, assicurando il sostegno di Capannori ai candidati Menesini-sindaco e Bonafe-Eurodeputata”.